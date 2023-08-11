國民黨總統參選人侯友宜11日首度到大甲鎮瀾宮參拜，董事長顏清標、副董鄭銘坤親自出面接待。侯友宜指出，兩岸要對話交流，兩岸好，大家才平安，不要讓全世界的人說「台灣是最危險的地方」。

侯友宜今在黨主席朱立倫陪同下前往大甲鎮瀾宮參拜，董事長顏清標、前立委顏寬恒、立委江啟臣、立委參選人劉燈鐘、立委參選人廖偉翔均以及黨籍各里里長均一同出席，展現藍營大團結氣勢。

顏清標致詞指出，大甲媽是和平的使者，希望兩岸和平，大家都平安，讓當兵的孩子不用煩惱會有戰爭。

侯友宜表示，第一次跟大甲媽參拜，大甲媽一定讓大家安定下來，信仰的力量會加持，讓兩岸不要緊張，不要兵傷戰火，不要打壞彼此感情，兩岸要對話交流，大家才平安，不要讓全世界的人說「台灣是最危險的地方」。

關於民進黨籍立委賴品妤指侯友宜在「核廢料議題」，不斷玩著兩面手法，形容他是「核電超人」。侯友宜說，他的態度始終堅定，用專業、科學驗證的方法，讓核安得到民眾信任，不要有政治意識形態，回歸專業、理性科學討論，讓核電能夠重啟、延役，讓台灣不缺電。

關於前國民黨秘書長李乾龍建議，選舉必須要有整合的人，侯友宜指出，他會全省走透透、下鄉傾聽民意，這才是腳踏實地最好的方法。

媒體詢問前瞻預算相關議題，侯友宜則說，高雄市補助的前瞻預算，高雄1個人的平均預算，就超過新北市每個人的2倍，更何況其他縣市，他強調，前瞻預算不要分顏色，地方重要建設要支持，才是中央必要的態度。