鴻海集團創辦人郭台銘昨於苗栗舉辦造勢晚會，國民黨籍的前苗栗縣長徐耀昌致詞時稱，國民黨都沒有照顧苗栗，下架民進黨，更要下架國民黨，讓國民黨徹底反省，事後雖在民代緩頰下才稱「口誤」，但一席話仍徹底採到黨紀紅線。國民黨立委李德維今接受媒體人王淺秋專訪，表示徐耀昌和黨中央之間有所問題，昨天所說的話就是去年選舉的反彈，讓大家非常震驚難過。

李德維今上廣播節目《千秋萬事》接受主持人王淺秋訪問，他說，國民黨內恩恩怨怨不少，在這次總統大選中，從一開始郭台銘跟侯友宜之爭，的確有很多的議長是支持郭董的，但是現在情況不同，國民黨的人選已經出來了。

李德維表示，徐耀昌是令人非常尊敬的政壇前輩，確實有某程度的怨氣，比如去年苗栗縣長選舉時，現任苗栗縣長鍾東錦用無黨籍身份參選時，徐全力支持鍾，造成苗栗縣的國民黨內互打，這氣氛也延續下來。

李德維認為，黨中央沒有做好溝通協調的工作，相關恩怨在選舉結束後，應要做更多的弭平，而昨天徐不管是口誤與否，某種程度就是去年選舉的後座力跟反彈，讓大家非常震驚難過。「徐耀昌在苗栗的人望很高，而且跟國民黨很友好，但跟現在的黨中央的確是有些問題」。

李德維說，如同國民黨主席朱立倫講的，很多事情要去努力要做，但除了有想法以外，要有更多實際的行動，才能把問題給解決，昨天徐耀昌的反應代表對黨中央的不滿。考紀會主委黃怡騰已說，9月開會時一併討論，當然也會請徐耀昌提出相關的說明，畢竟要處理一個人，一定要聽聽對方的想法跟講法，或是其心裡有什麼哀怨。