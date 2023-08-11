國民黨籍的前苗栗縣長徐耀昌昨為鴻海集團創辦人郭台銘站台，語出驚人稱「下架國民黨」，事後稱是口誤，黨中央擬定9月一併討論處理。國民黨立委李德維說，徐耀昌的情況和先前立委參選人林金結有所不同，因為徐不是參選人；但他也強調，黨紀必須堅持，國民黨是百年政黨，沒紀律會亂成一團。

李德維今上廣播節目《千秋萬事》接受主持人王淺秋訪問，話題一開始就圍繞在徐耀昌昨日的驚人言論。李德維認為，徐耀昌和先前林金結的情況有所不同，他說，林是參選人，假如真的觸犯了嚴重的黨紀，必須立刻去處理，但徐的問題就沒有參選人來得嚴重，兩者的重要性還是有差。

李德維表示，他堅持國民黨必須要有黨紀，不管是對於小雞或一般的黨員，因為大家都在看，「假如你可以，那我也可以」。國民黨裡要是沒有紀律會亂成一團。所以國民黨身為百年政黨，一定有很多的紛爭，但是黨紀是必須堅持的。

李德維補充，小雞跟地方議長緊急的程度不一樣，但黨紀的要求絕對不會改變。他說，他跟徐耀昌認識多年，徐真的是個忠黨愛國的人，昨天講出那樣的話，表示也講出心中的委屈跟不滿，國民黨也要自我檢討到底哪裡做不好，哪裡要做更多，「包含侯友宜這個參選人，是不是應該做更多的努力」。

李德維說，國民黨是家大業大的政黨，不只主席朱立倫，國民黨還有很多資深前輩，如前主席連戰、立法院前院長王金平等，彼此之間有很深的連結。要把連結好的部分串起來，整體氛圍就會強大，但假如各自為政，沒有真正互動、團結，對這次選戰、國民黨都是一大傷害。

李德維指出，現在有灰色的空間，畢竟9月17日才是被連署人登記的最後一天，若在這以前假如郭台銘宣布參選，郭就是對手，黨紀就能非常清楚且明白，但在那之前有些灰色的空間。

李德維強調，大家希望努力到最後一刻，不要親痛仇快。包含彰化縣議長謝典林也說過，假如郭獨立參選他不會參與。他認為，獨自參選的勝選機率太低，尤其是郭台銘，因為郭過去在政治上沒有參與很多，國民黨有這麼多縣市長、立委、議長，的確郭可以拉幾名議長力挺，但能夠真正有更多的人來幫忙嗎？「我是看不到」。

李德維說，選舉非常殘酷，郭台銘沒有實際參選過任何一次、接受過檢驗，若參選一點一滴都會被搬到檯面上，這是郭從來沒經歷過的事情。郭台銘值得好好思考，畢竟成為勝利團隊的一員，可能當一個Kingmaker，會更有意義。

李德維呼籲，在郭做最後決定前，應該和侯坐下來好好聊一聊，因為大家都希望下架民進黨，若分裂就很難勝選，求敗沒什麼意思，民眾也會失望。