儘管批評聲浪不斷，加州公共事業委員會今天通過表決，允許Cruise和Waymo兩家公司的「無人駕駛計程車」，可在舊金山採行24小時全天候收費服務，此結果將再度改變城市通行樣貌。

經過近7小時的正反意見交鋒，加州公共事業委員會（California Public Utilities Commission）10日決定再放寬「無人駕駛計程車服務」。

通用汽車（General Motors）旗下的Cruise、以及Google母公司Alphabet資助開發的Waymo，在近10年的測試營運後，迎來全面商業化里程碑。未來將與優步（Uber）和Lyft等共乘服務，一同在舊金山市搭載乘客。

2010年起，Uber和Lyft出現在舊金山街道，翻轉了計程車業，今天加州公共事業委員會進一步批准Cruise和Waymo的營運，勢必再度衝擊司機飯碗。

「舊金山紀事報」報導，今天上午，大批計程車司機集結在加州公共事業委員會總部外，抗議無人駕駛計程車影響他們的生計。反對人士亦加入行列，抨擊此技術不穩定，會出現突然停車和非法轉彎等安全問題。

不過同時間，另有一批支持無人駕駛計程車的群眾，於現場高舉「自駕車保性命」的標語，喊著「自駕車比人類駕駛安全」。

全國盲人協會主席艾爾德（Peter Elder）說，比起行徑不穩定的人類司機，無人駕駛計程車反而更值得青睞，「他們不完美，但我覺得很安全」。

根據舊金山市政府統計，從去年春季至今年6月，無人駕駛車輛造成600起破壞性事件，官員告訴加州公共事業委員會，全面開放將使情況惡化。此說法讓支持者反駁，指出市府有雙重標準，輕視人類引發的致命事故。

「舊金山標準報」指出，這個結果象徵無人駕駛計程車的一大勝利，至於何時會超越Uber的數量，將取決於公司規模擴張的速度。

Cruise在舊金山有為數最多的400台車輛，公司對擴大車隊態度積極，執行長福克特（Kyle Vogt）形容，Cruise車輛穿梭在舊金山大街小巷，宛如是「全球增長速度最快、規模最大的自動駕駛車隊」。

福克特表示，Cruise將分作3階段逐步擴張，先增加車輛、再加強便利性，最後要讓產品變得更加出色。不過，各階段實施的時間表目前尚不明確。

相較於Cruise，Waymo在舊金山僅有約100台車，對擴增車隊的態度較為保留，一名公司發言人說，希望追求可持續性的企業成長，取得供需平衡。

Cruise和Waymo外，亞馬遜公司（Amazon）2020年收購的Zoox，也在舊金山部分街道測試車輛，只是並未對外說明拓展計畫，這次加州公共事業委員會的決定等同替Zoox的營運開路，預料未來若申請服務，將能輕鬆通過審核。（編輯：張芷瑄）1120811