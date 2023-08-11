一名50歲男子重視養生，茹素也不喝酒，但腰圍高達101公分，血糖與三酸甘油酯也超標，還有重度脂肪肝，醫師細問後發現，男子平常吃大量的麵包、少吃蛋白質，經醫師建議下，男子一天吃5顆蛋、多吃豆製品、戒除麵包後，4個月後腰圍就降至93公分、血糖與三酸甘油酯也符合標準。

營養功能醫學專家、醫師劉博仁在其Podcast表示，上述男子體重87公斤，腰圍101公分，體脂率高達30%，高於正常值上限23%，高密度脂蛋白過低、三酸高油酯過高，血糖也超標，已是代謝症候群患者，且有重度脂肪肝。

該男子不解，他因重視養生而吃素，在不吃油膩的肉類、不喝酒下，為何還有啤酒肚、重度脂肪肝？劉博仁細問男子的飲食習慣後發現，男子因吃素，餐間較容易感到飢餓，而常吃麵包果腹，在吃大量精緻澱粉下，導致三酸甘油酯高達380mg/dl，遠高於正常值上限150，血糖值也超標。

由於過多內臟脂肪會產生身體慢性發炎的激素，降低體內調解血糖的能力，導致血管硬化，因而導致糖尿病等慢性疾病，甚至癌症。劉博仁告知男子，茹素最怕蛋白質攝取不足，可以多吃雞蛋、豆腐豆乾、喝無糖豆漿，例如每天可吃3顆蛋。

男子在遵循上述的飲食建議後，不再吃麵包、咖啡不加糖，每天吃5顆蛋，4個月後，其血糖、血脂數值都符合標準、體重減了7公斤，腰圍更降至93公分，體脂率更從原本的30%，大降至24%。

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