富邦特選高股息30(00900)ETF今年7月中進行年度第二次指數調整，共計調整27檔。在產業配置上，降低電子股權重，提升金融股占比，並將航運、汽車等調整至鋼鐵、食品及文創等產業，整體配置更多元。富邦投信表示，依據富邦特選高股息30(00900)ETF追蹤指數的成分股篩選邏輯，此次調整主要是大多數的公司已經公告要配發多少股利，於是從成分股中剔除7月前已經配息的股票，納入即將配息的股票，目的是完整參與7月後的除權息旺季，所以此次7月調整90%的成分股，目的就是盡可能領到股利。

富邦投信指出，富邦特選高股息30(00900)ETF追蹤的特選臺灣高股息30指數，透過一年三次調整，掌握台股配息淡旺季，加上精準的篩選邏輯，最大化提升整體息收，觀察2011年以來各年度特選臺灣高股息30指數與加權指數之歷史殖利率，顯見特選臺灣高股息30指數年度殖利率大幅領先加權指數。

今年高股息ETF受惠於AI產業的熱潮快速蔓延，推升國內AI概念股飆漲，持有相當多AI概念股的特選臺灣高股息30指數也繳交出驚人的表現，今年以來截至8/5，特選臺灣高股息30報酬指數漲幅為32.2%，遠優於加權股價報酬指數的漲幅22.7%。