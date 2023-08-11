行政院6月拍板開放加拿大全月齡牛肉進口，國民黨立委林為洲日前曾召開記者會稱食藥署去加國查場時畫錯重點、有所漏失，食藥署則強調，經去年查場確認加國落實牛肉安全衛生管理，安全無虞。林為洲今再召開記者會抨擊食藥署，2022年加牛查場根本就沒去看SRM化製場，要求食藥署重新查場及加派消費者代表隨行，並且立即暫停月齡30個月以上的加牛進口。

林為洲表示，經食藥署洽加拿大駐台北貿易辦事處後得到的資料指出，加拿大聯邦監管及許可列屬風險等級 1、2（可處理 SRM）化製場共3家，但這3家於2022年加牛查場時並沒有去查，而食藥署所稱2022年所查核之化製場，為具有SRMs處理許可之化製場（Cargill場），根本就不在此列。

林為洲表示，依據2022年加牛查核報告載明：「……現該廠於現場查核時表示並未化製 SRM……本查核團於結束會議提出此疑問，CFIA說明該廠為具處理 SRM 許可，SRM處理後不作為飼料使用。該廠SRM處理方式為熱水鍋爐方式，產熱送至工廠再利用，有另一條線分開處理SRM，另一條線不可食用之物質拿來製成飼料，惟與現場查核說明不同，爰查核團於現場並未見SRM化製過程，廠方於現場亦未針對SRM化製過程進行說明。」

林為洲強調，查核報告已經說Cargill場不具有化製SRM，為什麼查場人員不會要求換一家到具有SRMs資格的化製場？台灣就這樣任由加拿大官方擺佈嗎？請問該「Cargill Limited and SRM rendering facility」，加方於查核前有告知我方該化製場名稱為「SRM rendering facility」嗎？假如是，則加方已涉及詐欺我方之行為，而食藥署則是「被人賣了還幫人數錢」，還在幫忙圓加拿大官方的謊。

林為洲強調，查場的重要性在於親眼所見，當查場僅憑書面資料或口頭告知符合標準，那何須查場？在沒親眼所見的情況下開放加牛進口，恐危及全民健康，今再三呼籲要求行政院、監察院盡快調查清楚，也要重新查場並且立即暫停月齡30個月以上的加牛進口。