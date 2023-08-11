行政院長陳建仁今天上午出席「台北2023第39屆亞洲國際郵展開幕典禮」受訪強調，前瞻建設在城鄉建設的經費分布當中，是讓資源比較少的這一些縣市，能夠得到多一點的協助，完全沒有看顏色、分黨派。（行政院提供／楊亞璇台北傳真）

國民黨立法院黨團今召開記者會批前瞻補助「看顏色」，行政院長陳建仁今天上午出席「台北2023第39屆亞洲國際郵展開幕典禮」受訪強調，前瞻建設在城鄉建設的經費分布當中，是讓資源比較少的這一些縣市，能夠得到多一點的協助，完全沒有看顏色、分黨派。

陳建仁說明，政府為了因應國內外產業發展的創新技術，還有為了使得城鄉之間能夠更均衡發展，就推動了前瞻建設。前瞻建設在城鄉建設的經費分布當中，是讓資源比較少的這一些縣市，能夠得到多一點的協助、多一點的幫忙，讓城鄉的差距能夠盡量減少。

他說，也可以從數據當中看到，確實政府在平衡城鄉這一方面是相當用心，完全沒有看顏色、分黨派，希望中央跟地方政府大家一起合作，讓所有的建設都能夠完全平衡城鄉差距。

陳建仁續指，前一陣子有一些在野的委員，在立法院的時候是「反前瞻」，但是回到地方的時候，也是積極來幫地方爭取預算，所以建設地方本來就是大家的共識，也是大家要共同努力的，讓我們一起努力，不分顏色、不分黨派，大家一起來使台灣建設更好，使台灣更加堅韌、更溫暖、更美滿。