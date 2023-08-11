警方於現場調查，釐清事故原因與責任。（新北市警察局提供／徐佑昇新北傳真）

新北市貢寮11日中午發生一起死亡車禍，吳姓老翁騎乘的機車與蕭男駕駛的大貨車碰撞，車體翻倒，老翁當場昏迷，後搶救仍不治。（新北市警察局提供／徐佑昇新北傳真）

警方於事故現場進行管制。（新北市警察局提供／徐佑昇新北傳真）

新北市貢寮區7日上午發生一起嚴重死亡車禍，一名84歲的吳姓老翁騎車行經貢寮區台2線98公里，也就是靠近復興街口處，與37歲蕭男駕駛的大貨車發生擦撞，機車當場倒地翻覆，吳男並昏迷失去意識，後經救護人員CPR急救並送往澳底醫療救護中心搶救，仍於中午12時55分宣告不治。至於事故發生原因，還有待後續進一步調查。

新北市警局瑞芳分局表示，於11日的中午11時53分接獲通報，在貢寮區台2線98公里處，靠近復興街口發生嚴重車禍，即刻派員處理。

警方與消防人員至現場後，只見吳姓老翁之普通重型機車已翻覆倒地，現場血跡斑斑，而老翁則昏迷失去意識，救護人員即刻施行CPR急救，並將吳男送往澳底醫療救護中心搶救，但仍於中午12時55分由醫師宣告搶救無效死亡。

據了解，大貨車駕駛蕭男酒測值為0，死亡之吳男將另以抽血檢測是否酒駕，而現場為丁字路口，號誌為閃紅燈跟閃黃燈，相關事發經過與原因，仍有待後續調查釐清。