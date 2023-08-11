夏威夷茂宜島近日遭野火肆虐，目前已導致58人死亡，多處建築物全毀，逾萬人撤離；美國總統拜登宣布該州進入災難緊急狀態並將提供聯邦資源以挹注災後救援工作。我外交部表示，掌握有若干台灣僑胞財產因火災影響受損，人身安全無虞，外交部將持續密切關注並提供受災國人及僑胞必要協助。

外交部表示，已向美國在台協會台北辦事處轉達我國政府與人民的誠摯慰問，並表達將視災情酌情提供所需人道援助的意願。我國駐檀香山辦事處也同步向夏威夷州政府表達慰問及協助的意願。目前駐處掌握若干台灣僑胞財產因火災影響受損，人身安全無虞，已撤離至安全地區，將持續密切關注並提供受災國人及僑胞必要協助。

外交部提醒，旅外國人隨時注意個人安全，如果遇到攸關生命的緊急事件，除個人自我保護措施外，請立即與當地執法機關或鄰近的我國駐外館處聯繫，尋求協助。國人如果在檀香山地區遭遇急難需外館協助，可撥打駐檀香山辦事處緊急聯絡電話：1-808-351-8818；或請國內親友撥打免付費「旅外國人緊急服務專線」：0800-085-095，以獲得必要協助。