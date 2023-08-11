太武山海印寺為遊客到訪金門的之熱門古蹟景點之一，不過寺前西北側供僧人修行的「海山堂」卻常被誤認為堂殿且影響整體景觀及遊客參訪動線，因此陳請將該土地與國有土地作交換，並建議拆除後異地重建。為此，內政部國家公園計畫委員會專案小組昨(10)日蒞金召開金門國家公園計畫第三次通盤檢討會及現勘「海山堂」土地交換及建築容積移轉案，將擬定初步整體規畫後再與國家公園討論具體可行方案。

據了解，太武山海印寺於2021年10月間透過民進黨金門縣黨部向中央陳請，因「海山堂」建築位於海印寺前方西北側，信眾自登山步道走來首經之處，常被誤認為堂殿且影響到海印寺古蹟整體景觀及遊客參訪動線，因此陳請將海印寺所有之「海山堂」土地與國有土地作交換，建議將該建築拆除後異地重建，並將其地上建築容積等量移轉至交換後之土地上另依閩南傳統寺廟型制新建。

民進黨金門縣黨部主委蔡其雍表示，由於此案涉及金門縣政府、金門國家公園管理處、陸軍金門防衛指揮部及金門縣文化局等多個主管機關，已召開過多次協調會議仍未果；昨日內政部國家公園計畫委員會專案小組派遣6位專案委員蒞金現地勘查後，建議先由縣府人員與海印寺了解整體需求，擬定初步的整體規劃後再與國家公園密切討論具體可行方案後送件。

蔡其雍說，隨著金門觀光的發展，太武山海印寺已為遊客來金到訪之熱門景點之一，「海山堂」案應在兼顧歷史文化保存及不影響僧人修行的同時，還需顧及海印寺整體的寺容及遊客參訪動線作通盤規畫，才能達到雙贏的目標。