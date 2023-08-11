權值股今日並未有效撐盤，台積電(2330)只演半場好戲，股價開高走低，午盤後股價翻黑，終場收跌0.91%、報在546元；聯電(2303)股價有撐，整場站穩小漲，終場收漲0.44%、報在45.35元；聯發科(2454)公布7月營收雙衰，顯示整體消費性電子市場依舊疲軟，股價收跌2%；鴻海(2317)弱勢震盪，股價收跌1.36%，現階段糾結在5日線、10日線附近。面板雙虎受到產業景氣保守衝擊，7月營收均表現不佳，群創(3481)今下跌逾2.5%，友達(2409)跌幅也逾2%。

AI股今出現止跌，廣達(2382)開高走高，大漲逾6%，緯創(3231)同樣反彈上揚約1.3%，技嘉(2376)獲MSCI新增為台股成分股，今開高震盪，終場收漲1.5%、報在300.5元。半導體相關AI部分，世芯-KY(3661)在投信連續賣超下，目前摜破季線，今重挫約2.4%，創意(3443)儘管反彈上揚約1.6%，但目前仍在年線之下。

分析師表示，短線國際股市回檔，但高利率引發的流動性風險，也讓聯準會官員近期談話偏鴿，預期降評對股市僅是短期影響。台股近期AI股籌碼凌亂，國際科技股回檔也造成壓力，台股跌破季線仍須尋求量縮止穩。建議拉回布局趨勢性及旺季拉貨類股。

下周市場聚焦企業財報，市場預估第二季美國企業獲利將年減少7.1%，較上周上修2.1個百分點，企業獲利低點恐就落在第二季，也預計到第四季企業獲利將恢復正增長。經濟數據方面，下周將陸續公布美國零售銷售，大陸固定投資、零售銷售。美中零售銷售增速，將是全球經濟復甦力道風向球。