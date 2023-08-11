台中市北區錦村里自強街一帶自來水管線建成已至少40年之久，近年管線頻有漏水、水壓不足情形，居民用水不便。經立委莊競程積極協調、關心，自來水公司已編列6830萬元預算，將老舊管線汰舊換新，爭取今年9月底前辦理開工，受益用戶共1280戶，提供民眾穩定的用水。
莊競程11日在北區錦村里活動中心，邀集台灣自來水公司及相關單位進行自來水管線汰換工程說明會，包括台中市議員陳俞融、北區區長陳宗祈都到關心。台水第四區管理處副處長張子中說，汰換範圍包括興進路、自強街、自強一街等及其周邊巷弄，將改為較耐用、防漏之延性石墨鑄鐵管（DIP），可避免日後管材老舊破管漏水頻繁，鄰近的健德里、錦洲里及金華里一帶民生生活用水水質及水壓也都可獲改善。
錦村里長吳榮益指出，里內自強街周邊自來水管線都是4、50年的老水管，夜間常常水壓不足，用水上不了2樓，造成居民生活上很大困擾，多數民眾都要自費安裝加壓器。該工程自來水公司已延宕2、3年，遲遲未施作，感謝莊競程聽到地方心聲，希望工程可以不要再拖了。
莊競程說，錦村里自強街周邊是較早期發展成熟的老舊社區，自來水管線老舊、口徑小，經常發生水壓不足及破管停漏水事件，造成民眾用水不便，吳榮益里長關心里內建設及民生設施，在區務會報中曾多次反映。
經莊競程多次協調、溝通，自來水公司已編列總經費6830萬元，汰換管線長度共6018公尺，爭取今年9月底前辦理開工，工期210工作天，受益用戶共1280戶。莊競程提醒自來水公司，務必掌握施工進度，做好交通維持計畫，降低民眾不便，維護民眾權益。
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