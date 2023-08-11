立委莊競程11日邀集台灣自來水公司及相關單位在北區錦村里活動中心進行自來水管線汰換工程說明會。（立委莊競程提供／潘虹恩台中傳真）

台中市北區錦村里自強街一帶自來水管線建成已至少40年之久，近年管線頻有漏水、水壓不足情形，居民用水不便。經立委莊競程積極協調、關心，自來水公司已編列6830萬元預算，將老舊管線汰舊換新，爭取今年9月底前辦理開工，受益用戶共1280戶，提供民眾穩定的用水。

莊競程11日在北區錦村里活動中心，邀集台灣自來水公司及相關單位進行自來水管線汰換工程說明會，包括台中市議員陳俞融、北區區長陳宗祈都到關心。台水第四區管理處副處長張子中說，汰換範圍包括興進路、自強街、自強一街等及其周邊巷弄，將改為較耐用、防漏之延性石墨鑄鐵管（DIP），可避免日後管材老舊破管漏水頻繁，鄰近的健德里、錦洲里及金華里一帶民生生活用水水質及水壓也都可獲改善。

錦村里長吳榮益指出，里內自強街周邊自來水管線都是4、50年的老水管，夜間常常水壓不足，用水上不了2樓，造成居民生活上很大困擾，多數民眾都要自費安裝加壓器。該工程自來水公司已延宕2、3年，遲遲未施作，感謝莊競程聽到地方心聲，希望工程可以不要再拖了。

莊競程說，錦村里自強街周邊是較早期發展成熟的老舊社區，自來水管線老舊、口徑小，經常發生水壓不足及破管停漏水事件，造成民眾用水不便，吳榮益里長關心里內建設及民生設施，在區務會報中曾多次反映。

經莊競程多次協調、溝通，自來水公司已編列總經費6830萬元，汰換管線長度共6018公尺，爭取今年9月底前辦理開工，工期210工作天，受益用戶共1280戶。莊競程提醒自來水公司，務必掌握施工進度，做好交通維持計畫，降低民眾不便，維護民眾權益。