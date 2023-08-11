新竹縣關西鎮鳳山溪6月間遭鄰岸艾斯巴達公司違法汙染，縣長楊文科祭鐵腕重罰960萬餘元，但該公司始終消極不作為，環保局上月代為清除邊坡受汙染土壤及底泥，並於本月9日提報「新竹縣關西鎮鄰鳳山溪邊坡汙染案廢棄物緊急應變計畫」，針對廢液廢棄物、汙染土壤及鄰鳳山溪右岸部分汙染底泥來清理，目前待環保署核定補助經費。

環保局表示，「新竹縣關西鎮鄰鳳山溪邊坡汙染案廢棄物緊急應變計畫」請環保署予以核定補助經費新台幣713萬7375元。計畫內容共有3項，第1項是「廢液廢棄物清除處理」，由計畫承攬商將廠區內18桶廢液桶交由簽約的合法清除機構清運至合法處理機構。

第2項是「汙染土壤清除處理」，先前陸續挖出的16袋汙染土壤，目前放置在資源回收場內，經土壤檢測後，將交由簽約的合法清除機構清運至合法處理機構。

第3項則是「鄰鳳山溪右岸部分汙染底泥清理」，自邊坡傾倒點至潮音禪寺之間的60公尺範圍，將由大型挖土機吊掛起河邊消波塊，再由小型挖土機挖除下方汙染底泥，一一清除並復位，確保河川汙染底泥全數清除乾淨。

目前環保局持續與河川權責機關水利署第2河川局及自來水公司研議，一起合作恢復河川環境，保護關西水源，環保局提出此緊急應變計畫，待環保署核定經費後，清除工作將可更完善處理。