苗栗縣府偕同苗栗觀光協會赴新加坡秋季旅展，推展苗栗觀光。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣府偕同苗栗觀光協會赴新加坡秋季旅展，推展苗栗觀光。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

今年3月中，苗栗縣長鍾東錦親自率文觀局及縣內觀光業者到新加坡考察，並向當地觀光業者大力推展苗栗觀光旅遊活動，使兩地業者的往來開始逐漸加溫，縣府決定打鐵趁熱，縣府與苗栗縣觀光協會聯手再赴星國參加旅展，期望吸引更多星國旅客來苗栗觀光。

根據交通部觀光局資料顯示，截至今年5月止，東南亞來台旅客已突破75萬人次，其中新加坡就超過15萬人次。為乘勝追擊，苗栗縣政府決定聯手苗栗縣觀光協會參加「2023年新加坡秋季旅展及觀光推廣活動」，其中旅展是在11日於新加坡博覽中心盛大開幕，包括外交部駐新加坡代表童振源、各航空公司代表、旅行社代表等都受邀出席，為台灣的觀光來行銷推廣。

旅展首日，成立於1957年的新加坡著名業者南和旅行社，也來到苗栗展攤與參展業者互動，南和旅行社黃經理表示她之前有造訪過苗栗，苗栗這次參展的業者都很用心，努力展現苗栗觀光特色，她將把這些苗栗特色景點安排進來台遊程內，推薦給新加坡民眾。

這次新加坡秋季旅展展期為8月11日至8月13日，加上8月14日還有B2B觀光推廣會，苗栗縣政府由文觀局代表參加，業者部分則由苗栗縣觀光協會游志勇理事長及民宿發展協會賴思燕理事長親自率團參展，包括三義舊山線鐵道自行車、泰安觀止溫泉會館、南庄蘇維拉莊園、苑裡享沐時光莊園度假酒店、卓蘭花露農場、卓蘭自然圈農場、卓蘭橘舍三食、三義樹也Villa、三義卓也小屋、大湖巧克力雲莊等，陣容相當堅強，無非是希望透過此次旅展共同行銷苗栗的好山好水好風情。