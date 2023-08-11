KKR目前正與負債累累的義大利電信進行獨家談判，談判涉及到有關義大利電信旗下固網業務合資公司Netco的收購事項。最新發展是，KKR與財政部將共同投資於義國的固網事業。
周四簽署的諒解備忘錄(MOU)規定，作為任何具約束力收購報價的一部分，義國財政部將持有固網業務最多20%的股份，而且政府將在義大利電信的網路相關決策中，扮演重要角色。
KKR必須在九月底前，提出具約束力的報價。
據熟悉相關事務的人士透露，KKR已經提出了230億歐元的資金，其中已經包括了對債務和其它項目的考量。
義大利財政部在周四與美國投資公司KKR簽署了初步協議，為收購義大利電信(TIM)旗下固網公司鋪平了道路。
KKR目前正與負債累累的義大利電信進行獨家談判，談判涉及到有關義大利電信旗下固網業務合資公司Netco的收購事項。最新發展是，KKR與財政部將共同投資於義國的固網事業。
周四簽署的諒解備忘錄(MOU)規定，作為任何具約束力收購報價的一部分，義國財政部將持有固網業務最多20%的股份，而且政府將在義大利電信的網路相關決策中，扮演重要角色。
KKR必須在九月底前，提出具約束力的報價。
據熟悉相關事務的人士透露，KKR已經提出了230億歐元的資金，其中已經包括了對債務和其它項目的考量。
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