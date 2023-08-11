藍鵲輪今天中午折返布袋港搭載被延誤的500多名乘客上船。（鄭俊華提供／廖素慧嘉縣傳真）

百麗航運公司雲豹輪原訂今天上午9時30分搭載542名乘客，從嘉義縣布袋港到澎湖，因雲豹輪故障，改調派藍鵲輪載客到澎湖，以致原訂搭10點30分藍鵲輪的523名乘客直到12點28分才搭上從澎湖折返布袋的藍鵲輪，行程延誤近2小時，乘客迭有怨言，布袋商港管理處長鄭俊華表示，已請航運公司與遊客好好溝通。

黃姓乘客原訂搭10點30分的藍鵲輪到澎湖，獲知要等12點半才能搭船，在港口枯等2小時，且午餐沒有著落，船公司沒有提供便當，只發給每人一個麵包，對於延誤行程是否賠償等乘客權益，都沒有聞問，他認為客輪設備故障，涉及船公司對客輪的維修保養，為何讓乘客權益受影響？

鄭俊華指出，雲豹輪因為通報電腦儀器有異樣，無法通過船舶安全檢查，不能出海，船公司緊急調派原訂10點30分搭載523名乘客的藍鵲輪接駁，約11點航抵澎湖。

原本想雲豹輪修好後可於10點30分搭載523名乘客出航，但修理不如預期，因而又召回藍鵲輪折返布袋，於12點28許搭載523名乘客，約1點30分抵達澎湖，以致乘客行程延誤2小時。

鄭俊華說，乘客行程延誤，布袋鎮臨時要製作供應500多個便當有難度，船公司派員工四處買麵包及礦泉水提供給等船的乘客，至於賠償事宜，已請船公司與乘客好好溝通。

鄭俊華說，雲豹輪今天不能航行了，持續檢修，為了乘客安全，所有船輪都必須通過交通部航管局安全檢查後才能通行。