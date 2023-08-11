鴻海創辦人郭台銘昨（10）日在苗栗舉行造勢大會，國民黨籍前苗栗縣長徐耀昌致詞時脫口「下架國民黨」，更稱要讓國民黨徹底反省，徐耀昌事後雖稱口誤，仍引發不少爭議。資深媒體人羅旺哲認為此事「很大條」，但國民黨中央看似想「暫時冷處理」，標準不一的舉動恐讓外界質疑黨中央甚至高層只敢挑軟柿子吃。

徐耀昌昨在苗栗幫郭台銘站台時，脫口喊出「下架國民黨」引發議論。國民黨中央則表示，徐耀昌原先就有黨紀案在列，9月將召開考紀委員會，將包含此次言論通盤討論。至於徐耀昌稱「口誤」，黨部也願意聽取徐的說法，徐對於國民黨員責任的了解以及態度，同樣也會列入考量。

羅旺哲今在臉書直言，國民黨中央就是「暫時冷處理」、「目前沒有黨紀問題」的態度。然而，羅旺哲認為，之前黨內有不同意見的人，就用「大刑伺候」，對比徐耀昌站在郭台銘旁邊，更大喊「下架國民黨」，明顯就是標準不一。

羅旺哲強調，標準不一的問題對國民黨來說不會是好事，不只會給外人看笑話，反而更會讓人覺得，黨中央、甚至高層只敢挑軟柿子吃。

國民黨主席朱立倫今天被問及此事則表示，傷害自己的黨或自己提名的同志，是黨紀絕對不容許的，考紀會一定嚴正處理及了解真相。至於徐耀昌是否傷害國民黨或是否如徐所稱的口誤，朱強調，考紀會會了解真相及處理。