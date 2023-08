聽團仔絕對不能錯過的超級大秀,毫不保留一次官宣!有請兩組英倫搖滾Britpop經典神團,經典傳奇天團Manic Street Preachers狂街傳教士合唱團與被稱英倫領頭樂隊之一的Suede麂皮合唱團攜手破天荒首度登台,帶來《Suede and Manic Street Preachers Live in Taipei》世界巡迴,兩大天團將一刀未剪完整接連演出,被視為今年西洋最猛拼盤陣容演唱會,11月15號在Zepp New Taipei轟動獻唱,把握一次朝聖兩大傳奇天團的難得好機會!

提到「英倫搖滾」的獨特魅力,從90年代興起演變至今,Suede與Manic Street Preachers成為了這波浪潮的代表名字,骨子裡有反叛因子卻又充滿爽朗活力的Manic Street Preachers從1986年出道至今屹立不搖,生涯發行過14張錄音室專輯、坐擁全英音樂獎「最佳樂團」及「最佳專輯」肯定,推向顛峰之作《This Is My Truth Tell Me Yours》還被權威樂評Pitchfork以逼近9.5滿分高評冊封「年度專輯」;打破性別界線,陰鬱與美艷伴隨氛圍,來自倫敦的Suede由主唱兼靈魂人物布雷特安德森領軍組成,雌雄同體的中性歌聲爆紅樂壇,從1993年發行首張同名專輯後就迅速席捲全球排行,張張堪稱經典,在90年代現象級走紅,與Oasis綠洲合唱團、Blur布勒合唱團、Pulp 果醬合唱團齊名,被譽為「英倫搖滾四大名團(Big Four of Britpop)」,甚至連搖滾變色龍 David Bowie大衛鮑伊都是Suede鐵粉,大讚「90年代最棒的英倫樂團之一」。

這場名為《Suede and Manic Street Preachers Live in Taipei》的期間限定世界巡迴,從去年紐約、洛杉磯、舊金山、溫哥華、東京等,一路從北美進軍開唱到亞洲,Suede主唱Brett Anderson表示「除了Manic Street Preachers,我想不到我們還能與誰同台演出。」「Manic Street Preachers啟發了我們的創作,我相信我們的粉絲也感同身受,將近30幾年我們沒有同台了,這絕對是一場精彩又難得的LIVE大秀。」