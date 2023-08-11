聽團仔絕對不能錯過的超級大秀，毫不保留一次官宣！有請兩組英倫搖滾Britpop經典神團，經典傳奇天團Manic Street Preachers狂街傳教士合唱團與被稱英倫領頭樂隊之一的Suede麂皮合唱團攜手破天荒首度登台，帶來《Suede and Manic Street Preachers Live in Taipei》世界巡迴，兩大天團將一刀未剪完整接連演出，被視為今年西洋最猛拼盤陣容演唱會，11月15號在Zepp New Taipei轟動獻唱，把握一次朝聖兩大傳奇天團的難得好機會！

提到「英倫搖滾」的獨特魅力，從90年代興起演變至今，Suede與Manic Street Preachers成為了這波浪潮的代表名字，骨子裡有反叛因子卻又充滿爽朗活力的Manic Street Preachers從1986年出道至今屹立不搖，生涯發行過14張錄音室專輯、坐擁全英音樂獎「最佳樂團」及「最佳專輯」肯定，推向顛峰之作《This Is My Truth Tell Me Yours》還被權威樂評Pitchfork以逼近9.5滿分高評冊封「年度專輯」；打破性別界線，陰鬱與美艷伴隨氛圍，來自倫敦的Suede由主唱兼靈魂人物布雷特安德森領軍組成，雌雄同體的中性歌聲爆紅樂壇，從1993年發行首張同名專輯後就迅速席捲全球排行，張張堪稱經典，在90年代現象級走紅，與Oasis綠洲合唱團、Blur布勒合唱團、Pulp 果醬合唱團齊名，被譽為「英倫搖滾四大名團（Big Four of Britpop）」，甚至連搖滾變色龍 David Bowie大衛鮑伊都是Suede鐵粉，大讚「90年代最棒的英倫樂團之一」。

這場名為《Suede and Manic Street Preachers Live in Taipei》的期間限定世界巡迴，從去年紐約、洛杉磯、舊金山、溫哥華、東京等，一路從北美進軍開唱到亞洲，Suede主唱Brett Anderson表示「除了Manic Street Preachers，我想不到我們還能與誰同台演出。」「Manic Street Preachers啟發了我們的創作，我相信我們的粉絲也感同身受，將近30幾年我們沒有同台了，這絕對是一場精彩又難得的LIVE大秀。」