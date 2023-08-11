竹南鎮2023年觀光文化季活動下周6、日登場。（謝明俊攝）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

竹南鎮2023年觀光文化季活動下周6、日登場，有免費啤酒試飲。（謝明俊攝）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

竹南鎮2023年觀光文化季活動下周6、日登場，馬卡龍職人菜子以水果啤酒製成馬卡龍。（謝明俊攝）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

竹南鎮公所推廣在地觀光旅遊，今年再度攜手竹南啤酒廠舉辦2023年竹南觀光文化季，除了由竹南啤酒廠提供免費又清涼好喝的台灣啤酒外，還盛大邀請知名藝人沈文程等大咖藝人到場演出，這次並由馬卡龍製做高手菜子推出以水果啤酒搭配製成的特殊風味馬卡龍，竹南假日之森也提供衝浪沙板等免費體驗活動，歡迎各地旅客把握機會來竹南一遊。

竹南鎮公所在每年暑假期間舉辦觀光文化季，今年排定在19、20日兩天舉行，在炎炎夏日中提供全家一同出遊的好去處，並獲得竹南啤酒廠的全力配合，提供啤酒廠的場地來舉辦第1天活動，安排了沈文程、潘裕文、吉瓦絲二重唱等多個知名歌手及樂團演出，現場並有多個活動攤位，例如闖關遊戲、親子手作DIY、兒童人體彩繪、氣墊遊戲區、嗨啤餐車市集等，竹南啤酒廠並提供台啤試飲及產品促銷活動，讓遊客有吃又有玩。

20日第2天活動場地則轉往龍鳳漁港，邀請多名歌手及舞者到場來表演，帶動現場氣，會場也準備了氣墊遊樂區、台啤試飲活動及美食市集等。現場並有龍鳳漁港海景VR體驗，讓遊客透過不同的方式來身歷其境。

主辦單位並安排最動感的活動，由假日之森專業衝浪教練們，帶領遊客體驗衝浪、沙板及陸地SUP等運動，在2天活動期間都提供民眾免費體驗。

竹南鎮長方進興11日主持啟動記者會，歡迎喜愛探險、享受美麗海岸線的遊客們都可以來竹南一遊，除了竹南啤酒廠、龍鳳漁港、濱海三森以外，還有崎頂海水浴場、崎頂火車園區等地點，可以安排2天一夜行程，來好好體驗竹南之美。

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