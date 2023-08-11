梁朝偉的新作《無名》將全程使用國語演出。（桃園電影節提供）

第10屆桃園電影節將於今年9月28日至10月10日展開，為迎接10年有成，本屆片單豐富精彩度大大提升。11日率先公布第一波片單：「經典重現」單元將回味兩大80年代家喻戶曉紅星楊惠姍、夏文汐分別主演的《我這樣過了一生》及《怨女》；「特別放映」單元則是兩代男神梁朝偉、王一博聯手的秒殺片《無名》和張藝謀新作《滿江紅》在桃園首映。

本屆桃影策展人由資深電影發行及監製姚經玉擔任，他表示：「走過9年、迎向第10年的桃園電影節該展現怎樣的風貌？為呈現桃園人文薈萃、文化多元及滿載夢想與活力的特質，我們將第10屆桃園電影節主題訂為『桃影愛趣淘』，節目則規劃『3大主題』、『4大焦點』以及『特別放映』與『經典重現』等單元以饗觀眾。」第一波首先公開特別放映及經典重現2個單元。

金馬帝后梁朝偉、周迅及新生代偶像王一博主演的諜報驚悚片《無名》，講述汪偽政府時期錯綜複雜的敵友爭鬥故事，程耳導演以獨特的暴力美學，搭配陰鬱絕美的攝影與撼動人心的配樂，再次突顯他強烈的敘事風格。片中一場梁朝偉廝殺王一博超過5分鐘拳拳到肉的對打戲，教人看得膽顫心驚，是一大看點！

梁朝偉今年將於威尼斯影展獲頒終身成就金獅獎，是首位得到該獎項的華人演員。於此同時，他幾乎全程國語演出的新作《無名》肯定值得一看。由於他與王一博的加乘魅力，使得此片在上個月兩岸影展於台北放映開賣即秒殺，讓慢一步的影迷們向隅，這一回桃園電影節的觀眾們有機會大飽眼福。

名導張藝謀新作《滿江紅》也是秒殺之作，由00後偶像易烊千璽領銜主演，搭配喜劇名將沈騰及岳雲鵬。張藝謀拍精忠報國的《滿江紅》，卻是聚焦在岳飛死後4年的故事。秦檜率兵與金國會談，金國使者竟死在秦檜大隊的駐地；於是易烊千璽飾演的統領、和沈騰扮演的小兵，奉命馬上找出兇手。

執導過《滿城盡帶黃金甲》及《影》等宮廷鉅作的張藝謀，這回端出略帶喜感卻仍爾虞我詐的刑偵辦案片。值得一提的是請到《我是歌手3》知名歌手韓紅為電影配樂，呼應岳家軍多為河南人背景，激昂的豫劇節奏是畫龍點睛。