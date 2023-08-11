挪威女登山家日前花3個月完攀世界14最高峰頂，創下用最短時間，攀登地球上所有海拔超過8000公尺高峰的紀錄。不過最近網路上卻流傳一段影片，顯示她在攀登世界第二高峰K2時，曾對一名雪巴挑夫「見死不救」，甚至在下山後開派對慶功，引發批評聲浪。

根據《衛報》、《每日郵報》報導，7月27日，37歲的挪威登山女傑哈里拉（Kristin Harila）和她的攀登隊伍成功攀登K2，完成在92天內完登世界14頂峰，超越尼泊爾登山家在2019年創下的6個月又一週紀錄。

然而在攻頂過程中，團隊的雪巴挑夫哈桑（Mohammed Hassan）卻不慎從峭壁邊緣摔了下來，當時哈里拉沒有停下腳步，反而持續朝山頂前進，被隊伍後方的奧地利登山家拍下殘酷的一面，其中部分隊員甚至跨過垂死的哈桑前進。

奧地利登山二人組弗拉米格（Philip Flämig）和史坦德（Wilhelm Steindl）向記者描述當時情況：「現場有雪巴人，也有高山嚮導，卻沒有組織救援行動。」他們認為，雪巴挑夫被當作「次等人」對待，「如果他是西方人，就會立刻得救了...一個活生生的人躺在那裡，只因為（其他人）要締造紀錄。」

哈里拉也被人指出，她和團隊在成功寫下紀錄後開了一場派對。面對上述指控，她在週四（10日）出面反駁，「外界說我們什麼也沒做，那不是事實。我們花了1.5小時把他抬上來，我的攝影師又陪在他身邊照顧了1小時，完全沒有留他孤單一人。」並強調「我們盡了一切努力挽救他。」

不過也有其他登山家為哈里拉說話，認為在那麼危險的環境下，除非做好萬全準備，否則根本不可能把人揹下山。K2被公認為全球五大高峰中最惡名昭彰的一座，由於山勢陡峭，加上容易發生山崩、落石，使得攀登難度更勝聖母峰，根據2018年的紀錄，超過1/5登山客在K2上斷魂。

文章來源：Record-breaking mountaineer denies climbing over dying sherpa on K2
文章來源：Top mountaineers were 'more interested in setting records than saving life of porter who died on K2 as climbers walked over him' - as critics reveal explorers threw a PARTY afterwards and say they treat local guides as 'second-class humans'

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