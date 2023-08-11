挪威女登山家日前花3個月完攀世界14最高峰頂，創下用最短時間，攀登地球上所有海拔超過8000公尺高峰的紀錄。不過最近網路上卻流傳一段影片，顯示她在攀登世界第二高峰K2時，曾對一名雪巴挑夫「見死不救」，甚至在下山後開派對慶功，引發批評聲浪。

根據《衛報》、《每日郵報》報導，7月27日，37歲的挪威登山女傑哈里拉（Kristin Harila）和她的攀登隊伍成功攀登K2，完成在92天內完登世界14頂峰，超越尼泊爾登山家在2019年創下的6個月又一週紀錄。

#KristinHarila and Tenjin Sherpa Set New Speed Record on the 14 Highest Peaks



The duo completed the 8000-meter peaks in 92 days, breaking Nirmal (Nims) Purja's record by over three months. https://t.co/Wb2AybN1z6 pic.twitter.com/rMBZl119it — Nashville Hip Institute at TOA (@nashvilleorthos) August 9, 2023

然而在攻頂過程中，團隊的雪巴挑夫哈桑（Mohammed Hassan）卻不慎從峭壁邊緣摔了下來，當時哈里拉沒有停下腳步，反而持續朝山頂前進，被隊伍後方的奧地利登山家拍下殘酷的一面，其中部分隊員甚至跨過垂死的哈桑前進。

WATCH: “What happened there is a disgrace. A living human was left lying so that records could be set.”



Top mountaineer, Kristin Harila, defends walking past dying Sherpa, Mohammed Hassan, in pursuit of K2 record.https://t.co/4jGlf5syS6 pic.twitter.com/g9K0zwTQd7 — The Telegraph (@Telegraph) August 10, 2023

奧地利登山二人組弗拉米格（Philip Flämig）和史坦德（Wilhelm Steindl）向記者描述當時情況：「現場有雪巴人，也有高山嚮導，卻沒有組織救援行動。」他們認為，雪巴挑夫被當作「次等人」對待，「如果他是西方人，就會立刻得救了...一個活生生的人躺在那裡，只因為（其他人）要締造紀錄。」

Mountaineers are some of the coldest people. https://t.co/ocoZu60u7d — Momo . (@MomoStJohn) August 11, 2023

哈里拉也被人指出，她和團隊在成功寫下紀錄後開了一場派對。面對上述指控，她在週四（10日）出面反駁，「外界說我們什麼也沒做，那不是事實。我們花了1.5小時把他抬上來，我的攝影師又陪在他身邊照顧了1小時，完全沒有留他孤單一人。」並強調「我們盡了一切努力挽救他。」

不過也有其他登山家為哈里拉說話，認為在那麼危險的環境下，除非做好萬全準備，否則根本不可能把人揹下山。K2被公認為全球五大高峰中最惡名昭彰的一座，由於山勢陡峭，加上容易發生山崩、落石，使得攀登難度更勝聖母峰，根據2018年的紀錄，超過1/5登山客在K2上斷魂。