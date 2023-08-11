苗栗縣第20屆議會國民黨團與勤政聯盟整合成為最大黨團，獲得議長李文斌及副議長張淑芬全力支持。（謝明俊攝）

苗栗縣第20屆議會國民黨團與勤政聯盟整合成為最大黨團。（謝明俊攝）

苗栗縣第20屆議會國民黨團與勤政聯盟整合成為最大黨團，國民黨團總召鄭碧玉（左）、與勤政聯盟總召徐永煌共同合署辦公。（謝明俊攝）

苗栗縣議會第20屆縣議員去年選出後，因去年縣長選戰引發藍軍派系內鬨，原本的國民黨團有部分議員出走加入無黨聯盟，使得原本藍軍占大多數的苗栗縣議會，分裂成國民黨團、勤政聯盟及無黨聯盟等3個黨團，國民黨團總召鄭碧玉不忍見到藍軍勢力分散，主動邀請勤政聯盟黨團聯盟合署，獲得勤政聯盟召集人徐永煌等8名議員同意，並在本會期正式合署辦公，成為苗栗縣議會最大黨團。

苗栗縣議會第20屆議員一共選出38名縣議員，原本過去縣議會向來都是國民黨泛藍陣營為絕對多數，第20屆縣議員中有10名議員屬泛綠陣營，其餘28名議員雖屬泛藍系統，但因去年縣長選戰中，因出現現任縣長鍾東錦及國民黨提名縣長候選人謝福弘等2組藍軍人選競逐，當時有多名縣議員候選人為了表達支持鍾東錦，並對國民黨開除鍾東錦國民黨籍一事不滿，紛紛以無黨籍登記參選縣議員。

選戰結束後，當選的28名泛藍縣議員，卻分成無黨籍聯盟、勤政聯盟及國民黨黨團等，勤政聯盟是以通霄地區出身的徐永煌擔任總召集人，楊恭林出任副總召，另包括張佳玲、李文斌、鄭秋風、張志宇、溫俊勇及楊明樺等共8人。國民黨團則由鄭碧玉出任總召，徐功凡及廖秀紅擔任副總召，另黨團成員包括張淑芬、曾美露、黃芳椿、劉美蘭及黎尚安等也是8人。至於無黨籍聯盟則由原國民黨團副書記長余文忠出任總召，共有12名成員，包括孫素娥、廖英利、陳永賢、陳碧華、禹耀東、林寶珠、周玉滿、黃聲全、張顧礫、楊文昌、蕭詠萱等縣議員，多數仍屬藍軍系統。

第20屆縣議會第1會期月前開議，開議前，原本多數議員都是國民黨團，黨團辦公室設在議會2樓，但因無黨聯盟議員們要求離開國民黨團辦公室，另行開設黨團辦公室，國民黨團一下縮水只剩8人，無黨聯盟因而一度成為苗栗縣議會最大黨團。

國民黨團新任總召鄭碧玉不忍見到藍營力量四分五裂，積極奔走整合原本就屬於泛藍系統的勤政聯盟，也獲得縣議長李文斌及副議長張淑芬及其它13名縣議員全力支持下，國民黨團與勤政聯盟黨團決定合署辦公，期望在議會內讓國民黨及藍營力量發揮最大合作表現。

勤政聯盟總召徐永煌表示，國民黨與勤政聯盟聯合辦公室，代表藍營的合作團結，將國民黨和勤政聯盟的資源結合一起服務鄉親。國民黨團總召鄭碧玉也期望繼續擴大議會內藍軍陣營合作，共同在未來大選中在苗栗開出漂亮的戰績。