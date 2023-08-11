炎炎夏日又適逢學生放暑假，泳池是民眾消暑的好去處。不過國民黨台北市議員王欣儀指出，北市研考會近日針對12行政區的游泳池各抽1處進行抽查，發現不及格的游泳池竟然高達8成，有的是地磚生鏽、破損、地板未置放防滑設施、階梯防滑條脫落，還有的是兒童戲水池台階、滑水道長青苔未清除。對此管轄游泳池的教育局與體育局則表示，會加強檢核與督導力度，並針對未改善的營運廠商開罰。

國民黨台北市議員王欣儀指出，研考會日前針對台北市內游泳池抽查，有高達8成的游泳池不合格。（王欣儀辦公室提供／丁上程台北傳真）

國民黨台北市議員王欣儀指出，研考會日前針對台北市內游泳池抽查，有高達8成的游泳池不合格。（王欣儀辦公室提供／丁上程台北傳真）

台北市王欣儀指出，市府研考會近期在12個行政區各抽樣考核一處游泳池，發現不及格的游泳池竟然高達8成，有的是地磚生鏽、破損、地板未置放防滑設施、階梯防滑條脫落，還有的是兒童戲水池台階、滑水道長青苔未清除，或是滑水道水池破損施工仍開放使用、游泳池邊未備妥救生繩等缺失，完全是置民眾的安危而不顧。

北市府研考會依照「台北市單一陳情系統HELLO TAIPEI」2023年上半年案件，以「游泳池」關鍵字統計輿情分析，並以1行政區挑選1個游泳池為原則，針對前港公園、榮星花園、內湖焚化廠、木柵焚化廠、北投焚化廠、青年公園、玉泉公園、山豬窟、龍門國中、中正國中、博愛國小及松山國小共12個游泳池辦理現場考核。

王欣儀指出，此次考核的平均合格率僅60.80％，以80％（含）以上的合格率為「及格標準」，因此除了木柵焚化廠（合格率81.82％）及青年公園游泳池（合格率80.95％）是及格的外，其餘皆不及格，其中又以前港公園游泳池的合格率最低，只有40.91％。

此次考核表現最差的項目是「廁所、更衣室、淋浴間維護管理」，平均合格率只有22.22％，有一半的游泳池包括博愛國小、龍門國中、榮星花園、北投焚化廠、松山國小、前港公園等在此項目的合格率竟然掛「零」。

王欣儀質疑，抽樣結果恐怕只是「冰山一角」，目前北市教育局、體育局主管的游泳池就有153個，若按這次的合格率來推估，恐怕有超過125個游泳池是不及格的，這種管理品質市府是要如何對市民交待？

對此北市教育局指出，博愛國小、松山國小及龍門國中游泳池髒污、設備故障及備品用罄等部分已完成改善；另有關松山國小地磚破損及博愛國小壁面壁癌部分，學校業聯繫廠商進行修繕。教育局強調，未來會透過加強學校自我檢核、跨局處聯合稽查及學校內控查核督導改善。

體育局則表示，有關榮星花園、玉泉公園及前港公園泳池廁所、更衣室及淋浴間缺失部分，已完成改善，體育局10日已現場複勘；另就油漆剝落不影響民眾使用及安全項目，要求委外營運廠商修繕，並納入場館自檢，體育局也會不定期查察稽核，缺失如未改善將依契約規定進行處罰。