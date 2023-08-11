郭富城在《掃毒3：人在天涯》挑戰刺激爆炸場面。（華映娛樂提供）

香港動作電影《掃毒3：人在天涯》由香港知名導演邱禮濤執導，集合香港三大影帝郭富城、劉青雲及古天樂共同演出，此為《掃毒》系列的續作，故事和前二集並無關聯，但在製作及場面上都全方位升級。郭富城表示演出此片要面對許多爆破場面，但怕火的他還是都親自上陣演出，甚至差點被火球吞噬，他笑說：「拍攝前真的好緊張，一直提醒自己要跑快一點。」

《掃毒3：人在天涯》中充滿火爆刺激的動作場面，郭富城與古天樂還有一場狂打MMA一分鐘的精彩動作戲，古天樂笑說之前在《柔道龍虎榜》中也和郭富城有對打場面，這回的對打時間不長，還算輕鬆。但郭富城透露和古天樂的打戲，自己在衣服裡加了護具，他說：「古天樂的身體好健碩，骨骼精奇，又很有力，被他撞到都會很痛。」郭富城表示幸好自己身手敏捷，「我閃得很快，減少碰撞，但這場拍得很刺激啊！」古天樂也認同，「真的，我的骨頭很硬啊！」

電影中，最後有一場炸毀販毒村落的重頭戲，郭富城為了追求最佳效果，不少危險鏡頭仍親身上陣，他表示自己一向怕火，但有一場必需飛身穿過火燒場景的戲，他咬牙演出，「拍攝前好緊張，聽到開始倒數備時，內心一直想著要跑快一點，幸好最後拍二次就OK了，我才鬆一口氣。」還有一場是在槍戰中發生爆炸，戲組放了一個很大的火球在郭富城旁邊，爆炸後安排風向他吹去一些樹葉和泥沙，雖然順利完成，但事後想想，覺得心驚膽跳，他說：「因為火在我後方，風是向我吹過來，火也就跟著風勢過來，但我當時並沒有顧及危不危險，就是配合導演的要求演出，讓觀眾看到很真實的效果。」險些被火球吞噬的驚險場面，讓郭富城心有餘悸。

雖然動作連場，郭富城總是拍得興緻高昂，「拍攝時要面對很多動作場面，甚至是爆炸的危險場面，但就是要從辛苦之中找到樂趣。」他覺得當了20、30年的唱跳歌手，已經很習慣需要體能的工作，「運動和體能已經成了我職業和生活中的一部份，無時無刻都會鍛鍊，可能隨時會要上台跳舞、表演，所以這些鍛鍊的累積也讓我在演出電影時，可以應付動作場面，也比較不容易受傷。」

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！