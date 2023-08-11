環保局提醒大家，遵守環境用藥廣告「3不」原則，勿心存僥倖，以身試法。（花蓮縣環保局提供／王志偉花蓮傳真）

網路電商平台購物或拍賣相當普遍，但民眾因不熟悉法律規定容易觸法，花蓮縣去年到這個月，查核76件在網路環境用藥廣告，追查發現有15件無照販賣防蚊液、殺蟲劑等環境用藥，依據環境用藥管理法第32條規定裁罰，累計開罰金額已達90萬元，請民眾要特別注意。

花蓮縣環保局表示，民眾透過網路電商平台來購物或拍賣相當普遍，許多民眾在不知法令情況下，將包括殺蟲劑、防蚊掛片或防蚊液等環境用藥上網販賣或廣告，經環保機關查獲者最高可罰30萬元罰鍰，且依行政罰法規定，不得因不知法規而免除行政處罰責任，請民眾一定要注意。

環保局說，天然物質不含化學藥劑除蟲或防蟲產品，都必須經環保署審核通過，取得許可才是合法安全環境用藥，未取得許可偽造環境用藥，同樣可處30萬至150萬元罰鍰；若涉及販售、轉讓或陳列可處3至15萬元罰鍰。

環保局指出，在網路合法刊登廣告及販賣環境用藥商品，應遵循環境用藥管理法相關規定，必須有環境用藥販賣業專業技術人員之合格證書，並向當地環保局申請核發「環境用藥販賣業許可執照」後，才可於網路上販賣，環境用藥能不用就盡量不用，應以整頓居家環境來代替環境用藥，才是防治病媒蚊蟲之本。

環保局提醒，可善用環保署建置的「環境用藥許可證照查詢系統」查詢合法的環境用藥；網頁上也能查詢環境防蟲用天然物質的產品，以及合法的環境用藥販賣業及病媒防治業。