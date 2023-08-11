縣府與國軍合作，針對遭受土石流災害的部落進行環境消毒。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

埔里鎮蜈蚣里遭土石流侵襲，怪手協助復原。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

清潔隊支援抓斗車，協助受災戶清理廢棄家具。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

卡努風災重創南投縣仁愛鄉，縣府團隊正進行災後重建工作，協助災區清理土石、環境消毒，有關投85線7.9公里處瓶頸路段，初估平靜橋橋梁結構無受損，將以混凝土加固基腳，北側路基掏空約70公尺部分決定新闢便道，預計投85線12日下午5時許搶通，讓都達、德露谷部落的農產能儘速運下山。

縣府指出，災害應變中心仍維持二級開設，有關投85線瓶頸路段，平靜橋橋台雖已掏空，初步檢視橋梁結構尚無受損，先以混凝土保護基腳，再施作固床保護工及護岸擋土牆，以免持續下刷危及橋梁安全；至於平靜橋北側路基（往都達方向）掏空70公尺部分，採新闢便道搶通，邊坡先噴漿（混凝土）護坡，後續增設擋土牆等設施，讓居民有安全回家的路。

縣府指出，埔霧公路（台14線）搶通後，部分路段所堆積的砂石，公路局二區工程處將作為回填84公里處路基缺口使用；而忠勇橋下野溪阻塞情形，農業處將會請農村發展及水土保持署協助，研商處置方案。投89線、投83線雖然搶通，仍持續進行道路修復作業，晚間6時至翌日上午7時半將預警性封閉，請用路人留意。

縣府感謝雲林、台中等各縣市政府支援的小型機具與人力，進駐各部落進行聯絡路或巷道土石清理。為了協助居民重建家園，縣府已請仁愛鄉公所透過工代賑方式，聘雇當地居民協助民宅清掃等災後復建工作。

為了避免土石流污水造成環境污染，恐引發疫病，環保局與國軍合作，10日起針對遭受土石流災害的部落，如大同村、親愛村、南豐村等進行環境消毒，南投市公所也支援抓斗車，協助廢棄家具收運。

有關部落簡易自來水搶修情形，截止11日上午已完成14處，搶修中計15處；有關住屋淹水、土石流及民眾罹難死亡補助，縣府社勞處已將災況函送經濟部及衛福部，以利民眾申請各項救助補助。南投縣衛生局即日起至8月31日止，提供災民免費線上心理諮商服務。