新北市勞工局今年與心路基金會合作輔導設立的慈佑庇護工場擔綱，推出身障員工製作手工皂及香氛蠟燭組合成「漫燭蒔花」禮盒。（陳慰慈攝）

鼓勵庇護工場主動創新，新北市勞工局每年提供研發資金，與庇護工場攜手，研發出當年度新北庇護禮代表產品。今年由勞工局與心路基金會合作輔導設立的慈佑庇護工場擔綱，推出身障員工製作手工皂及香氛蠟燭組合成「漫燭蒔花」禮盒，禮盒售價399元。

新北市勞工局今舉辦「第十屆新北庇護禮」發表會，勞工局長陳瑞嘉、心路基金會執行長賴炳良也特別與庇護員工一同體驗組裝禮盒的樂趣。現場活動除了回顧庇護禮起源，以及慈佑庇護工場勇敢轉型的故事，年度代言人Lulu黃路梓茵也特別拍攝短影音，希望能幫助庇護工場的銷售成績揭開活動序幕。

勞工局長陳瑞嘉表示，每一年的新北庇護禮，各有巧思、屆屆不同，今年巧逢是第十屆，可謂是具有特殊意義的「十年有成」，今年的新北庇護禮，結合了新北市花「茶花」及清新自然「綠茶」香氣，並加入甜甜的「蜂蜜」，組合成為獨特「茶花蜜香—漫燭蒔花」禮盒，期盼社會大眾一同支持優良的庇護商品。

心路基金會執行長賴炳良表示，2002年與勞工局合作輔導成立的慈佑庇護工場，主要提供洗衣與製作手工皂相關訓練，與心路洗衣坊以門市通路、中央工場代工的合作關係，建立大台北地區的洗衣服務網路，近年來，隨著民眾生活習慣轉變以及疫情的衝擊之下，慈佑庇護工場除了積極開發清潔相關的周邊商品，也在成立逾20個年頭「雙十臨門」的今天，讓潔淨的衣著體驗，傳遞清新的幸福香氛，也讓社會大眾知道，庇護員工也可以是優質的服務提供者。

勞工局表示，期待收到新北庇護禮「漫燭蒔花」的每個人能夠感受溫暖燭光及舒服香氣，為生活帶來不一樣的感受。即起民眾可到yahoo、PChome、露天、蝦皮購物平台的「新北市庇護工場網路商城」選購，或向慈佑庇護工場訂購。