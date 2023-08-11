台積電美國亞利桑那州廠因熟練裝機人才不足，日前已宣布4奈米製程量產時間，將由2024年底延後至2025年，亞利桑納州最大工會則表達強烈不滿，批評這只是台積電想要引進低薪勞工的藉口。旅美工程博士徐紀高接受《品觀點》專訪時，直指台積電選址就是個錯誤，加上公司不了解美國文化，才造成進度落後。

徐紀高在美國多年，赴美半世紀在當地拿到結構工程博士學位並創業成功，因此相當了解美國文化。徐記高談到台積電設廠問題時表示，台積電選址上犯了錯誤，因為亞利桑那州位在科羅拉多河最下游，缺水缺工問題嚴重。

徐紀高強調，台積電有技術、有資金，應該選一個對公司最有利的地方，卻因為美國要求去鳳凰城而妥協。此外，缺工問題則是全美都有的事情，他分析台積電事前應該就要想到這個問題。

徐紀高提到，台灣政商界做決策時，對於美國不夠了解，像台積電在美國蓋廠，找了很多台灣工程師過去，外界認為是因為工資便宜，但他認為其實不是，而是台灣工人作勤懇可靠，此做法卻犯了美國大忌。

徐紀高指出，台積電要到美國設廠，就必須用當地人才、了解當地文化，當地工人素質不夠就要好好訓練。他呼籲台積電要入境隨俗，趕快把美國產業建立起來，讓美國人心服口服。