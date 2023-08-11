苗栗監理站稽查人員10日下午偕同苗栗縣警局交通隊員警，於苗栗火車站執行稽查勤務時，發現一輛載有4名學生的白色自用小客車停靠下客，經分別訪談乘客及駕駛，乘客坦承由苗栗高中至苗栗火車站付費車資4人共100元，稽查人員當場依規製單舉發白牌車司機，罰款高達10萬元。

苗栗監理站表示，白牌車違規載客收費，違反公路法及運輸業管理規則，依規定處罰違規駕駛人10萬元罰鍰，並吊扣駕駛執照4個月，及違規營業車輛亦須吊扣牌照4個月，如此重罰不外乎是希望遏止白牌攬客歪風，並保障乘客安全及合法計程車駕駛權益。

苗栗監理站指出，苗栗地區白牌車多在火車站及學校附近違規攬客，為維護運輸業市場的營運秩序，苗栗監理站仍持續不定期、不定點會同警方在轄內重要運輸場站或民眾檢舉白牌車出沒地點加強巡查。

苗栗監理站表示，白牌車駕駛所使用車輛無投保乘客險，也常發現駕駛執照或出量牌照已被註銷情形，乘客毫無保障，呼籲民眾千萬不要為了一時方便搭乘白牌車，若事故發生將求償無門。