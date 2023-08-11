正統鹿耳門聖母廟的普度光燈作的十分美觀。（台南文史工作者謝奇峰提供／程炳璋台南傳真）

廟宇在門口以斗笠下掛上燈泡，即是提供好兄弟歇腳的普渡光燈。（台南文史工作者謝奇峰提供／程炳璋台南傳真）

少數廟宇甚至製作翰林所，即是提供好兄弟沐浴梳洗的地方。（台南文史工作者謝奇峰提供／程炳璋台南傳真）

安平鎮城隍在安平區有「城隍爺不普，沒人敢普」的傳聞。（安平鎮城隍主委李建興提供／程炳璋台南傳真）

台南市廟會活動因應鬼月到來大幅減少，台南市舊城區超過50家廟宇鬼月起輪流舉辦「好兄弟普度」是全台特色，部分廟宇與民宅會點起「普度光燈」，文史學者提醒，民眾看到路邊掛燈泡的斗笠，盡量少接近。

全台廟宇密集度最高的台南市舊城區，遶境活動每到農曆7月即全面停止，代之而起的超過50家廟宇輪流舉辦的普度法會，廟宇還會收起黑令旗，方便好兄弟出入廟埕享用供品。。

台南市廟會習俗豐富，在鬼月普度中，仍有幾家廟宇的儀式深具特色。供奉廣澤尊王的中西區西羅殿，因主祀神明擅於抓鬼，不辦普度，傳說是即使7月仍「沒鬼敢來」。

府城的鬼月普度儀式中，以安平港仔尾靈濟殿的「孤棚祭」與安平鎮城隍的普度最具代表性，兩家廟宇的鬼月普度儀式都被台南市政府列為無形文化資產的「市定民俗」。

靈濟殿鬼月舉辦的孤棚祭超度法會不搶孤，以長長的白布延伸入運河，作為接引水鬼上岸路徑，在岸上安排供品超度祭祀。

安平鎮城隍每到鬼月必定在安平區率先普度，在地信徒更有「城隍爺不普，沒人敢普」傳聞，普渡中的放水燈、牽水藏（接引水鬼）、走赦馬（集合路上孤魂野鬼）與化食（提供餓死鬼食物）等都是每年吸引文史學者觀察紀錄的儀式。

台南文史學者謝奇峰表示，過去每逢鬼月，廟宇與民宅到處可見一頂斗笠下掛燈泡的「普渡光燈」，當作好兄弟的歇腳亭，另有提供好兄弟沐浴、梳洗的翰林所。如今鬼月氣氛逐漸淡薄，僅有部分廟宇在鬼月時製作。少數民間信徒也會在鬼月時自行在路邊懸掛，民眾可避免靠近，或經過時誠心祭拜一下即可。