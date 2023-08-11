近期幾家螺絲大廠紛紛公告7月營收，不過除了少數專攻高階產品，如汽車、航太扣件廠，以及部分特殊螺絲廠之外，其餘螺絲廠的業績都不理想，例如春雨7月營收6.77億元，年減31.20%；燁興7月營收3.11億元，年減35.43%；大成鋼7月營收73.18億元，年減17.35%。
由於苦等不到訂單，市場甚至傳出有業者已做好休無薪假、周休三日的準備。
今年來鋼鐵業景氣不振，最近好不容易利多消息浮現，鋼價也開始上漲，但對於下游的螺絲業者來說，仍舊盼不到訂單歸隊，也導致業績灰頭土臉，從近期幾家螺絲大廠7月的營收表現就看得出來，包括春雨（2012）、燁興（2007）、大成鋼（2027）等與去年同期相比都呈現衰退。
近期幾家螺絲大廠紛紛公告7月營收，不過除了少數專攻高階產品，如汽車、航太扣件廠，以及部分特殊螺絲廠之外，其餘螺絲廠的業績都不理想，例如春雨7月營收6.77億元，年減31.20%；燁興7月營收3.11億元，年減35.43%；大成鋼7月營收73.18億元，年減17.35%。
由於苦等不到訂單，市場甚至傳出有業者已做好休無薪假、周休三日的準備。
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