近期幾家螺絲大廠紛紛公告7月營收，不過除了少數專攻高階產品，如汽車、航太扣件廠，以及部分特殊螺絲廠之外，其餘螺絲廠的業績都不理想，例如春雨7月營收6.77億元，年減31.20%；燁興7月營收3.11億元，年減35.43%；大成鋼7月營收73.18億元，年減17.35%。

由於苦等不到訂單，市場甚至傳出有業者已做好休無薪假、周休三日的準備。

亞力上半年營收及獲利均改寫同期新高
台嘉碩旺季不旺 將受惠於美國汽車市場回溫
《電機股》宏佳騰H1每股虧0.54元 7月營收衝10個月高
#大成鋼 #燁興 #春雨 #月營收 #訂單