今年來鋼鐵業景氣不振，最近好不容易利多消息浮現，鋼價也開始上漲，但對於下游的螺絲業者來說，仍舊盼不到訂單歸隊，也導致業績灰頭土臉，從近期幾家螺絲大廠7月的營收表現就看得出來，包括春雨（2012）、燁興（2007）、大成鋼（2027）等與去年同期相比都呈現衰退。