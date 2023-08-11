林國基收藏芭比娃娃逾30年。（艾迪昇傳播提供）

林國基帶來史上第一隻身價近200萬元的芭比娃娃。（艾迪昇傳播提供）

林國基收藏芭比娃娃逾30年，適逢電影《芭比》上映，在全球掀起粉紅熱潮，林國基將珍藏和大眾分享，於南港展覽館二館舉辦「善愛嘉年華 林國基的芭比娃娃極限量珍藏展」，現場展出300組總身價逾千萬新台幣的芭比娃娃，他表示若包含配件、衣飾等，自己30年的芭比收藏將近1萬組，笑說：「光是要清算這些市值，計算機不知按壞幾台，目前全數粗估7千萬到8千萬新台幣左右。」他不獨愛這些收藏，計畫全數捐出，回饋故鄉雲林開設芭比娃娃博物館。

林國基11日的展出涵蓋各個芭比年代，從經典的奧黛莉赫本、郝思嘉到迪士尼的聯名系列，以及各行各業芭比，在歷史上別具意義。他今特地帶來史上第一隻芭比，開箱介紹時還特地戴上手套，深怕手上水氣沾上芭比娃娃。

他回憶25年前得知加州有個小鎮正在拍賣史上第一隻，特地飛過去參與拍賣，「我已經找它快6年，知道它的下落，心中激動實在非言語能形容」，透露當年以100萬元台幣拍下，現在已經增值上看200萬元。

林國基對芭比的喜愛，超乎人想像，他為了防範台灣潮濕氣候，曾特地買下一間公寓，將裡面的濕度、溫度調整成適合芭比存放的環境，他說：「不光芭比身上的塑膠，連紙盒也得一起保存才會值錢，絕對是最高規格來收藏。」還有一回，他輾轉大半個地球，搭機、轉車再搭小船，到荷蘭鹿特丹的小鎮，買下心中的夢幻逸品，種種行徑被朋友笑太瘋狂。

林國基不諱言，收藏芭比對爸媽來說，是很大的考驗，親友也質疑「一個大男生，怎會玩娃娃」，他澄清只是職業上需求進而喜愛而收藏，不曾拿起來玩過，笑說：「我從沒幫她們梳過頭髮喔，純粹是自己的收藏。」

曾有其他玩家出高價購買，但全都被他婉拒，他表示所有收藏要全捐給雲林，希望雲林能有台灣第一座芭比娃娃博物館，坦言：「心中難免會捨不得，但如果能讓更多人分享，就一定要全部都要捐出去，因為自己的收藏很完整，若自己留一隻在身邊，那對芭比的歷史就不完整了。」