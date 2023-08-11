北部30多歲女性遭阿米巴原蟲感染導致腦膜腦炎病逝，為我國史上第2例。哈佛大學公衛博士李建璋指出，早期使用特殊抗菌藥物米替福新（miltefosine）治療有助於挽救生命，2013年以來，有3名倖存兒童接受治療後倖存，美國已有26家醫院常規備有該藥物，以確保在需要時能夠及時使用。

李建璋昨天引述文獻指出，早期使用特殊抗菌藥物米替福新有助於搶救性命，但此藥屬於孤兒藥，政府可以考慮專案進口儲備。對此，疾管署發言人曾淑慧表示，會再評估是否把相關藥物納入專案進口。

李建璋今天進一步表示，針對福氏內格里原蟲引發的原發性阿米巴腦膜腦炎（PAM），目前美國疾管局（CDC）建議治療採用藥物組合，包括抗黴菌藥物、紅黴素、利福平、米替福新和類固醇，但除了米替福新作為新藥之外，其他傳統藥物的療效顯然不佳，2013年米替福新問世以前，使用傳統藥物治療僅有1位倖存者，死亡率高達99％。

2013年以來，米替福新開始在零星案例中嘗試治療福氏內格里原蟲腦炎，此後出現3名倖存兒童。李建璋指出，這種疾病無法透過傳統的平行對照組臨床試驗來驗證療效，但在前後期比較分析中，顯示米替福辛治療具有濃厚希望。

李建璋分享第3位倖存者的故事。一名叫Sebastian的男孩在池塘玩水後突感頭痛，隨後昏迷，被送往佛羅里達的醫院，醫生具備高度警覺性，透過顯微鏡確認了食腦蟲的存在，而全球唯一生產米替福新的藥廠就位於幾十分鐘車程之外；藥廠經理回憶，當晚接到電話後，甚至未換下睡衣，就火速送藥至佛州兒童醫院，醫生施以藥物後，Sebastian持續昏迷3天後奇蹟式甦醒，並且能夠開始對話，踏上康復之路。

實驗室結果顯示，米替福新能夠有效殺滅福氏內格里原蟲，同時能夠通過人體的血腦屏障，在腦中達到較高的濃度，並支持該藥物的使用。除了福氏內格里原蟲腦炎之外，米替福新也被用於治療另外2種致命的阿米巴原蟲腦炎，分別是巴氏阿米巴（Balamuthia mandrillaris）和棘阿米巴（Acanthamoeba spp.）。

李建璋指出，目前米替福新只在美國奧蘭多的一家私人藥廠Profounda生產並獨家供應，但它提供多種方式供醫師處方，讓患者可以在連鎖藥局領取藥物，同時也提供了國際進口的聯絡管道；由於這些疾病的發展速度迅猛，美國已有26家醫院常規備有該藥物，以確保在需要時能夠及時使用。

李建璋認為，台灣的醫療系統或許需要安排一些預算來備用這種藥物，即使案例少，可能會導致藥物過期報廢，但提供醫生在面對困難疾病時多一項治療選擇，應該是台灣這個「健保幸福之地」應該努力的目標。