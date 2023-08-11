日本成人女優三上悠亞2日來台參加TRE台北國際成人展，成為引退前在台灣最後一場大型公開活動，吸引眾多粉絲朝聖，卻遭指控態度敷衍等爭議，另一名粉絲發文替三上悠亞平反，意外曝光經紀人Kouhei俊俏的外型；不過，Kouhei大方公開鼻子是整的，公開Before、After圖（以下簡稱BA圖）。

Kouhei除了有184公分的男模身材，還有不輸偶像的帥臉，截稿前IG有1.3萬人追蹤，是個小網紅，他曾坦承整形過，動了隆鼻、鼻寬縮窄、鷹勾鼻矯正、鼻頭整形、鼻孔縮小術，並大方公開BA圖，以及手術的過程和術後感想，完全沒有偶像包袱。不過，Kouhei的底子很好，整容前顏值就頗高。

經紀人Kouhei公開整容照。（圖／IG@kahemi1113）

本屆TRE台北國際成人展陣容華麗，邀請近50 位SS級女優，像是河北彩花、深田詠美、新有菜、櫻空桃、明里紬、天使萌、小宵虎南等，呼聲最高的不外乎是即將退役的三上悠亞，不過有PTT鄉民抱怨花了快4千塊，卻只跟三上悠亞握手、拍照、比ya、比愛心、比手指愛心、簽名，完全沒有官網寫的勾手、十指緊扣，大呼：「太敷衍了吧！」

但另一名Dcard女網友替三上悠亞平反，她送了手寫卡片給對方後，拍照環節時要求自拍，本來被工作人員擋下，經紀人Kouhei突通融，成功得到與三上悠亞的自拍照；文末，女網友公開Kouhei的側拍照，認真的模樣相當英俊，被網友稱讚：「經紀人也太帥」、「三上經紀人是外國人嗎？鼻子也太挺。」