影后林美秀飾演處事心狠手辣的反派盈董。（Catchplay提供）

由《角頭》監製孫啟明全新打造今夏最笨、最義氣電影《我最愛的笨男人》，即將於9月8日全台盛大上映。堅強的演員陣容除了郭泓志、范逸臣、姚淳耀飾演義氣三兄弟，更找來影后林美秀飾演處事心狠手辣，不達目的不罷休的反派盈董，因地方角頭爭奪土地而成為郭泓志、范逸臣、與姚淳耀三兄弟死對頭，耍狠無極限。

在日前釋出的《我最愛的笨男人》正式預告中，林美秀狠嗆飾演中港之龍的郭泓志：「土砲，我讓你一槍」郭泓志霸氣回：「老子需要妳讓嗎？」但拍完後，郭泓志就像小粉絲拉著美秀姐討拍，直呼第一次當演員就可以跟影后對戲，我太幸運了。」

首度拍攝電影就與金馬女配角林美秀合作的郭泓志透露對美秀姐的印象總是笑臉迎人，沒想到耍起狠來如此令人發抖，他說：「美秀姐的演技與氣勢，讓我很驚訝，每天看到她都是笑笑的跟大家聊天，一開機就立刻變了一個人，那個狠勁我看了都會發抖！」在電影裡有不少對手戲的兩人，也為了大量的動作戲，做了許多事前準備訓練，下了不少功夫，林美秀大讚郭泓志第一次拍攝電影表現就挑戰動作大場面，表現可圈可點，她讚嘆：「不愧是參加過國際大賽的男人，有夠霸氣，不像第一次拍電影，我覺得他應該是本色演出。」