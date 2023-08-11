你經常覺得日行10,000步有困難嗎？那你可以試試日走4,000步。《歐洲預防性心臟病學期刊》最新研究指出，每天至少走4,000步便能維持日常健康，更有助於延長壽命；每天多走1,000步，早逝的風險就會降低15%。改善健康狀況其實不難，從散步、做家事到跳舞，都能從日常生活體驗到幸福感。以下分享提升步數的5個方法，願您樂在走路。

1.步行冥想：根據《CNN health》報導，步行冥想是非常適合夏季的戶外活動，可分為2個階段。以在操場為例，你可以在第1圈將焦點放在「感恩冥想」，回想最近一件值得感恩的事情，像是總算可以呼吸新鮮空氣，或是生活及家人帶給你的感動。

第2圈將焦點放在「想像類冥想」，在繁忙喧囂的城市裡，有很多噪音，此時，你可以在心中想像一個平靜而快樂的畫面，聚焦在那個畫面，走完第2圈。

2.尋找步行同好或加入社團：《TIME》指出，疫情爆發到一半時，健身教練Brianna Joye Kohn發現她的朋友們幾乎都逃離了紐約市，於是她po了一個 TikTok視頻，邀請她的數百萬粉絲和她一起在城市裡散步，結果大約有300名婦女赴約。與一群人一起散步會讓人更有動力持續，使鍛煉更加有趣，還能減少日常孤獨感。

3.利用電視節目休息時間走動：這是很簡單的改變行動，有研究指出，每半小時起身走動約3分鐘，可減輕久坐對健康帶來的負面影響；此外，每天進行3次1分鐘的活動有助於長壽，就算是在電視廣告時間原地踏步，也可以增

加身體活動和日常步數。

4.使用計步器或運動手環：研究證實，健身追蹤器可以帶來激勵效果。2022 年發表的一項研究發現，使用計步器的人相較於沒有計步器的人每天多走近400步。健身追蹤器會激勵人類每天多走40分鐘，大約1,800步。

5.養（或借）一隻狗：《Scientific Reports》指出，有養狗的人更有動力散步，超過一半的飼主受訪表示，他們每周至少以每小時241.72公里的速度遛寵物5分鐘。早期研究發現，飼主每天多走22分鐘，相當於多走2,760步；沒有養狗的人，則可在當地的動物收容所報名自願遛狗，「這是人類多走路和公共服務的好辦法。」

只要找到對的方法提升步數，就能邁向健康人生。