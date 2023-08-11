今年屏東集團婚禮將於10月14日在屏菸1936文化基地登場，以「花嫁囍事．幸福屏東」為題擴大舉辦，受理名額提升至50對。（謝佳潾攝）

今年屏東集團婚禮將於10月14日在屏菸1936文化基地登場，以「花嫁囍事．幸福屏東」為題擴大舉辦，受理名額提升至50對。（謝佳潾攝）

今年屏東集團婚禮將於10月14日在屏菸1936文化基地登場，以「花嫁囍事．幸福屏東」為題擴大舉辦，除受理名額提升至50對外，縣長周春米還加碼贈送五星級飯店住宿券及歐洲、日本雙人來回蜜月機票，即日起開始報名，額滿為止。

「這是我上任縣長以來，參加過最浪漫的記者會！」周春米表示，今年屏東集團婚禮地點特別選在舊菸葉廠轉型的屏菸1936文化基地舉辦，園區保留工業遺址的歷史風華，融入藝術與科技，規畫設置許多展館，成為南台灣指標性的藝文場域，也象徵著愛情經歷時光考驗越閃耀璀璨，希望每對新人能在滿滿文化韻味的場地互訂終身、結為連理，留下獨家又永恆的幸福回憶，開始人生的新篇章。

周春米說，今年受理名額提升至50對，而為祝福新人，除贈送萬元實用家電、婚紗造型服務外，還特別加碼贈送墾丁五星級飯店住宿券，並於活動當天抽出歐洲、日本雙人來回蜜月機票，就是要以南台灣多一度的幸福祝福新人，享受蜜月之旅增產報國滿載而歸，歡迎新人們踴躍報名，一起見證浪漫的時刻。

縣府表示，每年集團婚禮報名即刻秒殺，今年限額50對新人額滿為止，歡迎準新人們，心動不如馬上行動，立即上網報名，活動詳情可上民政處官網查詢，或洽詢屏東縣政府民政處08-7320415分機3134。