魯菜，作為中國四大菜系之一，歷史悠久、技法獨特，分為濟南菜、膠東菜和孔府菜三大風味。以烹、爆、炒、煎、炸、燜、燉為主要烹飪技法，重油、鹽和調料。魯菜的味道偏鹹，是因鹽巴在古代有著富足的象徵，而山東好客的文化亦在餚菜中呈現，展現對賓客的尊重。

山東物產豐富，提供了優質的原料和佐料，如章丘大蔥、萊蕪姜、金鄉大蒜、濟南花椒等，皆享譽盛名。豐饒的海洋資源也紛紛融入到料理中，如：刺參、對蝦、魚翅、烏魚蛋、鮑魚、紅螺等海產食材的加入，使魯菜更加獨具地域風味。

濟南名菜九轉大腸，味道層次豐富，濃郁而不油膩。（圖／大陸尋奇節目組提供）

濟南菜起源於春秋戰國時期，融合湖菜的精華，展現了鮮、脆、香、嫩等特色，形成獨特的風味。尤其以湯菜為代表，注重於清湯和奶湯的烹調技巧，清湯呈現清鮮美味，奶湯則呈現色白濃郁。此外，宮保雞丁的歷史根源於清末名臣丁寶楨，一次造訪大明湖時，偶遇一名中年男子在廚房中炒菜。被邀品嚐後，他驚喜地發現雞丁與花生酥脆的鹹香風味結合，令人回味無窮。此後，他便將這道菜的美味推廣至各地。

相較於濟南菜的「鹹香」特色，膠東菜因其沿海地區優勢，更加著重於「鮮香」風味，追求食材新鮮味美，不需多加佐料以掩蓋腥味，菜品口味偏淡，甚至有不少料理選擇以清水烹調，維持原味的純淨。

孔府宴福字山楂糕。（圖／林麗萍攝）

孔府菜秉承著孔子「食不厭精，膾不厭細」的飲食哲學，菜餚講究精緻和營養，被譽為最具代表性的官府菜系。這類菜品特別注重造型的完整性，烹飪過程需精心掌握火候、刀工，以及調味的適宜度，難度相當高。代表性的菜餚包括魯壁藏書、詩禮銀杏、玉扇桃花、禎祥肘子、一品豆腐、壽字鴨羹等，皆在呈現美味的同時，充分展現了孔府文化的傳承。

古今相連，經久傳承，魯菜除體現山東人的好客精神和對食材的嚴格要求，更將山東的歷史與文化融匯於每道魯菜經典佳餚中，猶如一幅幅生動的畫卷，向食客們展示著中國的多彩風貌。