擁有35E上圍的女星徐冬冬被封為大陸第一美胸，2018年她和大她15歲的男星尹子維交往，但公開戀情一年後就分手。去年底尹子維突然發文說：「還是好喜歡冬冬啊。真的希望她越來越多好。」坦言有意重新追求舊愛，徐冬冬第一時間打槍，結果在尹子維努力8個月後，徐冬冬今(11日)稍早曬出牽手照片，證實和尹子維復合成功。

33歲徐冬冬過去演出過《大嫂》、《西虹市首富》，5年前她宣布和胡燕妮的兒子尹子維交往，但一年後分手，傳聞男方為了她拍戲方便買豪宅送她，徐冬冬否認說：「他是很好的人，沒復合，沒有收，謝謝​​​​」，尹子維雖沒指名對誰說話，卻也寫下：「只想你美好，一直支持你...」。

徐冬冬發文。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

去年底尹子維發文承認難忘舊情，「認識八年了雖然她（徐冬冬）很自強，始終認為她是我需要保護的人。」更稱：「她是不婚主義者…我希望好，怎麼才能夠好好照顧她？」徐冬冬則親上火線回應兩人當時分手主因：「關於我們之前是他不太想結婚。當他想結婚時我已經確定不想結婚」。

徐冬冬外型火辣。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

8個月以來，尹子維仍常在微博分享近況和對徐冬冬的想法，徐冬冬則一度打臉前男友說：「我有看他微博但已取關，因為希望大家都靜一靜」。今稍早，徐冬冬曬出牽手照片，認了和尹子維繼續交往，「我們嘗試再次走在一起，用心對待彼此。謝謝大家」，尹子維也同步轉發並附上一顆愛心，引來吃瓜網友開心回應：「你小子終於追上了啊！恭喜」、「好好對她。她是個很好的女孩子，祝福你們」、「直接官宣結婚吧」、「可要好好對待冬冬不要再讓她跑掉了」。