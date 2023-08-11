印度總理莫迪昨天輕鬆度過反對派提出的不信任投票。反對派認為他未妥善處理曼尼普爾省的致命種族衝突，而莫迪在演說中駁斥這場不信任投票是企圖「詆毀印度」的失敗嘗試。

路透社報導，自今年5月以來，曼尼普爾省（Manipur）的種族暴力已造成超過180人喪生，數百人受傷，數萬人無家可歸，但莫迪（Narendra Modi）直到上月才公開提及此事。

這次不信任投票是由國大黨（Congress）領導的新反對派聯盟「印度」（INDIA）發起，結果一如預期輕易被否決，甚至在動議付諸表決前，反對派議員就退席抗議。

曼尼普爾省目前由莫迪所屬的印度人民黨（Bharatiya Janata Party）首長治理。

批評者說，莫迪拒絕公開談論曼尼普爾省的種族衝突，加深了一些人的看法，認為在國內事務中，印度人民黨的利益和印度教民族主義選區的利益比其他事更重要。

莫迪在130分鐘的演講中說道：「他們喜歡詆毀印度，他們對印度人民、對印度的能力沒有信心。」

他以印度語表示：「他們試圖透過這次不信任投票來摧毀印度人民的自信，但沒有成功。」

為期3天的國會辯論結束後，莫迪在這場實際上堪稱是選舉演說的長篇大論中列出他執政9年的成績，並抨擊對手的紀錄。

印度是全球最大的民主國家，也是成長最快的經濟體之一，明年4月至5月將舉行全國大選。調查顯示，莫迪仍然深受民眾歡迎，一般預期他將贏得第3個任期；與此同時，國會中的對峙正使得政治局勢升溫。

國大黨領袖甘地（Rahul Gandhi）本月9日猛烈抨擊莫迪處理曼尼普爾問題的方式，他說，莫迪政府分裂、破壞、毀滅了曼尼普爾省。

莫迪昨天演說時，反對派議員在一旁高喊「曼尼普爾、曼尼普爾」，想迫使莫迪談論這個問題。

莫迪演說了75分鐘後，甘地進入議場，又過了15分鐘，所有反對派議員離席。

國大黨在聲明中表示，反對派「印度」聯盟退席，是因為莫迪「除了忽視國家面臨的所有其他急迫問題外，還避談並拒絕在曼尼普爾伸張正義」。

反對派離席後，莫迪談到曼尼普爾說：「按照目前的努力，曼尼普爾很快就會實現和平。」

莫迪說：「我想呼籲曼尼普爾人民，國家與你們同在，國會與你們同在，我們將攜手找到當前挑戰的解決方案。」

莫迪政府的內政部長夏哈（Amit Shah）9日將曼尼普爾的種族衝突歸咎於鄰國緬甸的動亂，敦促爭執雙方透過對話解決問題。

新德里的「政策研究中心」（Centre for Policy Research）高級研究員韋尼爾斯（Gilles Verniers）說，不信任投票比較像是反對派「展示實力」，表明他們可以團結一致，而不是真能在政治上傷害莫迪。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1120811