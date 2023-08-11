台南台鋼獵鷹11日再宣布補強消息，年輕好手高承恩正式加盟，獵鷹總教練劉孟竹亦是高承恩大學恩師看好他的外線能力，期盼能提供團隊追求的遠程攻擊火力支援。高承恩出身能仁家商、大學則在強權健行科大效力，都是球隊倚仗的優質後衛，也有自主持球切入的破壞力。

上季加盟PLG新北國王，即便過去一季上場機會較少，高承恩無畏挑戰，他表示：「首先我想感謝台鋼球團和孟竹哥給我這個機會，我和孟竹哥彼此都很熟悉，不管是轉換快攻的攻擊還是外線的投射，相信孟竹哥也很了解我在球場上的優點跟能力。」

「自己也保持正面心態，隨時都準備好自己，從擅長的外線能力跟積極的防守態度做起，穩定自己的外線、打出比較奔放的球風，能夠讓球隊在需要得分火力時拿出我的強心臟，不論幾分鐘，在攻守兩端百分之百的為球隊貢獻。」

大學時期高承恩當時就是劉孟竹總教練的愛徒，大四賽季外線命中率近4成，對此劉孟竹總教練期盼他能夠延續射手本色帶給球隊穩定的火力輸出，更能夠增加本土射手群的發揮。