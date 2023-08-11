1架俄羅斯蘇（Su）-25SM攻擊受重創後戲劇性降落。

烏克蘭部隊摧毀1架俄羅斯蘇（Su）-25SM攻擊機後，當地一群軍迷隨即將它肢解，製作成鎖匙圈和其他紀念品，並將它們放上網路販售。

據《防衛部落格》（Defence Blog）10日報導，如今這架墜落的戰機已被分解為數以百計碎片，並將間接為烏克蘭家庭募款。而英國「飛機的一部分有限公司」（Part of a Plane Ltd）周四晚將上網，開放大家競標這些由貨真價實戰機製成的紀念品。由於需求量極高，因此預料它們會在幾小時內搶購一空。

而據烏克蘭部隊說，這架尾號RF-95152的Su-25SM戰機是2022年9月初時，在南部的赫松（Kherson）被擊落的，而它的呼號為「15 Blue」。事實上，Su-25是款重武裝傳奇戰機，主要藉由攻擊裝甲車、坦克和其他敵方地面部隊，為友軍地面部隊提供空中密接支援（CAS）。40年來，Su-25參與了俄羅斯所有的衝突和戰爭。近期除了俄烏戰爭外，也用來介入敘利亞內戰。