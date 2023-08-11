桃園市八德區30歲胡姓男子要匯款210萬，稱在「金管會」人員介紹下認識幣商，先前已經匯款10萬，並有小賺，這次才要大筆投入投資虛擬貨幣，警方直覺有異，耐心向民眾說明，才打消匯款念頭。

八德分局八德所警員林晉瑋、簡睿雅日前接獲報案稱轄內介壽路二段之銀行有民眾疑遭詐騙，現場一名胡姓男子表示，接到自稱為金管會人員的私訊，誆稱與虛擬貨幣幣商有合作，可提供虛擬貨幣買幣服務，胡男不疑有詐先行投入1小筆10萬資金且有賺一些，準備至銀行匯款投入更大筆的資金，幸好行員發覺有異報警處理；經員警細心勸說，胡男亦覺得此投資方式破綻百出，若依其指示進行匯款恐有遭詐騙之虞，遂打消匯款念頭避免損失。

警方表示近來新興詐騙手法團層出不窮，對於來路不明的投資，一定要小心查證，避免受騙上當。也呼籲各金融機構對於可疑的匯款案件，多加關懷提問，並打110通知警方派員協助，警民合作共同努力為阻詐識詐盡一份心力！