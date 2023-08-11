曾擔任前新竹市長林智堅助理的民進黨新竹市議員楊玲宜，近日在臉書發文質疑新竹市府對於光華二街108巷的巷道內頻頻開出紅單，且又不增設停車格。不料她的文章馬上被網友打臉，「有車位再買車很難嗎？難道紅線就可以恣意開放？」此外，還被轉傳到交通改革社群，也遭網友狠批「這是在幫違規關說嗎？」

楊玲宜昨（10）日在臉書發文指出，新竹市光華二街108巷的巷道，居住人口密度高，經里長、里民反映，她也要求提案並發函要求交通處研議，甚至建議在附近增設機車格以滿足住戶們的需求。楊怒批，市府態度總是消極怠慢。逼得住戶們為了自救，不得不拉上抗議布條走上街頭，做最沈痛的吶喊。

楊玲宜還提到，附近的棒球場地下停車場提供上百個車位，原是好事一樁，卻也因為市府執意提高收費，導致過高的月租停車費讓人卻步。理應要被照顧的周邊里民卻被犧牲，而應該要被充分運用的棒球場地下停車場卻被閒置，然後怨聲四起。

然而對於楊玲宜的說法，網友卻不買帳，紛紛在她臉書留言撻伐，「買車都不用先想想要停那邊，只想要政府找位子給停，真可笑」、「翻譯：我要家門口有免費停車位，市府不用負責嗎」、「違法正確？」、「我也停在比較遠的地方再慢慢走回家，憑什麼你們可以違規」、「幫違規狗講話的超正派議員」、「這破巷子消防車都不太能過了，還要讓停機車變既成事實」、「然後違停阻礙消防車、救護車救援，再來怪不取締」。

網友猛烈砲轟楊玲宜的交通觀念。（圖翻攝自楊玲宜臉書）

不過也有少數網友表示，「市民自己選的，自己承受啦」、「相信在小智市長時本來就沒這樣的問題的，一切都是高虹安的錯」、「感謝議員支持違停」。

對於網友的抨擊，楊玲宜今（10）日還發出第二篇文，暗指跟她意見相左的民眾多是網軍，然而其臉書也被轉到路權社團「反攻大路」，網友直言批評，「這是在幫違規關說嗎？」、「這議員真的欠出征」、「鄉愿式的討好選民」、「你各位關注交通的被說是柯粉了，笑死跟她意見不合就柯粉，又一個眼裡只有政治沒有是非的民代」、「最新說法是，只要罵她的都是市長的網軍喔」。

楊玲宜暗指與她意見不同的民眾多為網軍。（圖翻攝自楊玲宜臉書）