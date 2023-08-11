鄒族歌手高蕾雅跨足音樂、戲劇及節目主持，一直沒有放棄做族語專輯，繼2008年《鄒女‧在唱歌》專輯後，今年推出最新族語創作專輯 《YAYO 我們一直存在著》，不僅邀請到部落族人「悠巴歌謠傳唱隊」一起演唱，更邀請三金入圍的音樂人保卜．巴督路擔任專輯製作，攜手同樣入圍金曲獎演奏專輯的邱群一起創造鄒族泛靈信仰的文化專輯。

高蕾雅坦言：「我的族語不好，可是鄒語真的很美，所以我找來會族語的弟弟妹妹們一起幫助我唱給大家聽。他們鄒語比較流利，唱起來咬字就是好聽。」首波主打曲〈yayo存在〉，就由「Yupasuingi悠巴歌謠傳唱隊」一同齊唱，融合邱群具無邊想像的原創電子樂，響徹雲霄的吟唱與電子低音的交錯，就像眾神在告訴族人們，他們存在於每一個角落裡，不曾消失。

《YAYO 我們一直存在著》專輯歌詞全數由高蕾雅創作，但光是歌詞的翻譯、修改就佔了製作期一半的時間。「畢竟我懂的鄒語真的不多，到了錄音室還覺得有些歌詞在發音上不太好唱，想找新的詞彙來代替，就趕緊電話請教部落長輩們。我真的對被我們突然打擾的長輩們很抱歉，但也很謝謝他們很有耐心的協助。」她開心分享，製作這張專輯讓她鄒語功力大增，獲得滿滿收穫，「跟生孩子一樣啊！」笑說孩子出生，就會忘記孕期的種種不適，製作過程中的焦急、困難、酸甜苦辣一切都值得。

《YAYO 我們一直存在著》專輯發表首演，預計將於9月1日在阿里山達邦部落舉辦，因為這張專輯受到部落大大小小的協助，高蕾雅說：「一定要先回去跟大家報告我們完成了！」首演是免費活動，歡迎大家前往部落共襄盛舉。她也透露會有後續北中南的巡迴演出，邀請有興趣的朋友可以持續關注追蹤，一起欣賞鄒族的歌謠與文化。