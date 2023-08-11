藝人賴慧如昨（10日）和國標舞男友劉家銘登記結婚，並在社群發文貼出慶勝派對的求婚照，甜喊：「把自己交給他 很放心也安心」，粉紅泡泡氛圍閃瞎眾人，不過才事隔一天，她卻突然無奈表示：「管不住每個人的嘴巴」，立刻掀起網友熱議。

賴慧如稍早發文時，語帶嚴肅表示：「管不住每個人的嘴巴都能說好話，但我們管住自己的心，我們把好話掛在嘴邊，心裡想著美好的事物，身邊就會一直出現美好的人事物」，接著不忘提醒所有人，若能學習只看別人的優點，並提醒自己跟著學習，相信自己會越來越好。

賴慧如表示感謝在人生中，遇到另一半及很重要的陳老師，都給予她滿滿的愛及良好的觀念思維，成為自己堅強的後盾，至於所有打擊過她的人，她也感謝這些人讓自己有所成長，變得更加強大，並且能堅持所愛的，接著強調：「與其戰勝敵人100次，倒不如戰勝自己一次，千百次的努力，倒不如一次正確的抉擇 」，對此，網友紛紛留言打氣：「做自己最重要，記得為自己而活」、「日子不是活在別人的嘴下，真的不需太在意」。

賴慧如衰捲馬國畢酒駕事件，在於月初慶生時，馬國畢被邀請出席派對，當時還被她在身上披上「喝酒請找我」的背帶，讓人不禁好奇發文是否與此事有關?根據《三立新聞網》報導，賴慧如目前尚未對此事作出回應。

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