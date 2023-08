獲葛萊美獎肯定「追夢少女」奧莉維亞(Olivia Rodrigo) 6月推出新單曲〈vampire〉時,因瞬間湧入大量樂迷點聽,造成全球數位平台大當機,當時歌曲更直衝美國告示牌熱門單曲榜冠軍,並創下榜單史上第一位以個人生涯首兩張專輯的首波單曲空降第一名的歌手。今天(11日)她再推出全新單曲〈bad idea right?〉,再次於MV中大飆演技,描繪不顧一切也要與前任見面的心情。

奧莉維亞在〈bad idea right?〉中唱到:「今晚回去見你,是個壞主意對吧?X的不管了!我知道他是我的前任,但我們不能重新開始聯絡嗎?我現在只把他當朋友看待,而這是我說過最大的謊。」 MV 劇情也呼應歌詞,奧莉維亞離開一場派對只為了與前男友見上一面,即便下著滂沱大雨,再加上身旁閨蜜以及公車司機不斷勸阻,甚至被路人潑飲料,都阻止不了想前往的心。奧莉維亞表示:「這首歌與〈vampire〉相當不同,呈現出專輯有趣、俏皮的另一面。當初我和製作人 Dan Nigro 在寫這首歌時原本只是覺得好玩,但後來我們太喜歡了,所以決定把它變成一首完整的作品。」

奧莉維亞透露自己早在製作第一張專輯《SOUR》時,就已經想好這次的專輯要命名為《GUTS》,「我希望是由四個字母組成,且全大寫的單字,就跟《SOUR》一樣」,她認為這個字能有很多種解讀,「例如傾訴一切(Spill your guts)、痛恨某人(Hate your guts),又或是相信自己的直覺(Listen to your gut),這些感受恰巧都是我在這個階段所思考的事情。」奧莉維亞最新單曲〈bad idea right?〉數位平台已經上線,專輯《GUTS》9月8日正式發行。