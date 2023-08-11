2023世界客家博覽會開幕典禮精彩演出。（蔡明亘攝）

世界客家博覽會11日在桃園盛大開幕，為期66天展期至10月15日，以「Travel to Tomorrow天光日个客家」為主軸，打造台灣成為世界客家文化交流平台。（蔡明亘攝）

世界客家博覽會11日盛大開幕，桃園市長張善政邀請民眾來桃園體驗客家文化的多元豐富內涵。（蔡明亘攝）

2023世界客家博覽會今在桃園盛大開幕，為期66天展期至10月15日，以「Travel to Tomorrow天光日个客家」為主軸，從地方到世界、傳統到創新，打造台灣成為世界客家文化交流平台。桃園市長張善政表示，相信無論是否為客家朋友，都能在博覽會中感受客家文化的珍貴，也會更珍惜客家族群的友誼及文化背景。

今世客博開幕典禮，行政院副院長鄭文燦、客委會主委楊長鎮、台北市長蔣萬安、新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科、花蓮縣長徐榛蔚、苗栗縣副縣長鄧桂菊、駐台使節團、姐妹市及友好城市代表，超過1000名來賓一同出席。典禮中首先演出選自1895乙未保台紀念公園定目劇《行過乙未》，再以「百變客音」為主題，呈現當代客家跨界創新的流行音樂。

張善政也與現場貴賓共同將「客家之鑰」插入啟動台，宣布世客博正式揭開序幕。張表示，世界館與台灣館2大主展館，呈現20個國家的客家文化發展及台灣14縣市的客家文化，還有8大副展館及17個衛星展館，歡迎各縣市及海內外朋友，也邀請不分族群朋友來到桃園，體驗客家文化的多元豐富內涵，走入過去從未辦過、難得一見的世客博。

鄭文燦說，盼台灣成為客家文化振興的故鄉，感謝張善政領導市府籌辦世客博，文化是超越政治的，客家是大家的共同資產，透過中央和地方合作，讓客家文化在台灣展現魅力，也看見全世界客家族群在各城市開花結果，展現多元包容特質，希望大家看見客家、走入客家、喜歡客家，也盼「我客家、我驕傲」成為這次活動的註腳，未來也希望其他縣市有機會接手辦理，讓世客博成為台灣的特色。

楊長鎮指出，台灣辦過許多博覽會，但以客家為題材卻十分困難，世客博在中央、地方及策展人員努力下，不僅克服疫情期間各種挑戰，也前往國內外調查研究，讓展覽內容更豐富。客家鄉親在過去數10年中，傳承自身傳統文化，追尋客家文化根源，透過本土文化連結國際，讓世界看到客家文化的創新面貌，且客家政策不僅是台灣國內多元文化政策，更是將來全世界客家多元文化的基礎，期許秉持打拚和堅韌精神，傳承「天光日个客家」。

世客博主要展區位於桃園青埔機捷A17至A19站廊帶，畫分4大區域，包括客家主展區、人文地景區、多元文化區、企業響應區，並推出豐富主題市集、地景裝置藝術、大型光雕展演及精彩表演活動，歡迎國內外旅客一起來桃園認識客家多元文化與特色。