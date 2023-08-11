F1世界冠軍、Oracle Red Bull 車手維斯塔潘(Max Verstappen)實現夢想，向傳奇飄移賽車手、甩尾大師「瘋狂麥克(Mad Mike)」(Mad Michael Whiddett)學習極致甩尾。在賽車運動的世界中，一級方程式賽車代表精準和極速的最高水準，而飄移賽車則是一種控制下的無秩序藝術，車手刻意讓汽車產生滑行。兩個世界級的賽車手跨界合體，讓維斯塔潘挑戰不同以往的飄移賽車體驗，完整記錄請見Red Bull Motorsports頻道。

維斯塔潘在賽道上進行前所未有的挑戰，在「瘋狂麥克」的指導下，維斯塔潘嘗試一連串的甩尾技巧，包含高速甜甜圈飄移(High-speed Doughnuts)、8字飄移(Figure of 8)和慣性飄移(Scandi-flick)。最後關卡則是出現了熟悉的面孔—Oracle Red Bull車隊負責人荷納(Christian Horner)的人形立牌，讓維斯塔潘精神大振，精準完成飄移挑戰。

世界知名的紐西蘭車手瘋狂麥克在飄移界中以大膽出名，卓越的甩尾技巧更是締造多項紀錄，沒有比他更合適的教練來指導維斯塔潘甩尾技巧，並協助他在這台訂製的MADBUL飄移車上展現更卓越的控車技術。不同於F1賽車是專為速度與抓地力所設計的車輛，這台FD3S Mazda RX-7飄移車MADBUL，擁有 600匹馬力（僅略低於於F1賽車馬力的一半）則是大大考驗車手賽道上橫向滑行的控制技術。

維斯塔潘展現甩尾技巧。(Red Bull提供)

「這感覺就像又回到16歲，第一次跳進F1賽車中一樣！」在挑戰賽車甩尾的過程中，維斯塔潘難得面露緊張神情，他表示「跟著Mike學習甩尾真的是很瘋狂的挑戰！我覺得這是過去兩年來讓我最緊張的一次賽車，因為這跟我平常駕駛的方式很不一樣，我很難預期接下來會發生什麼事！」但當引擎啟動，他仍舊透過自然本能，開始用輪胎旋轉進行甩尾，「我尋找車子的極限，就像我在F1賽事中，感受到腎上腺素飆升，我的本能接管了一切。」

Red Bull飄移賽車手瘋狂麥克則表示，「我們這次突破了Max的極限，我希望這次的甩尾技巧能讓他帶回到F1賽道上！下次就換Max來帶我體驗F1賽車，我很好奇坐在他位置上的感覺是什麼。」

瘋狂麥克不僅曾在英國威爾特郡斯溫頓「魔術圓環」（Magic Roundabout）飄移，挑戰以複雜路線聞名的圓環，還曾將他的BADBUL甩尾車以每小時248公里的驚險速度，行駛在南非風景如畫的法蘭史霍克（Franschhoek）山路上。他同時也是以高性能賽車改裝成甩尾奇蹟而聞名，他曾將一輛為精準和速度而建的藍寶堅尼Huracan改造成2018年古德伍德速度節上的甩尾表演車。這次他不是將F1賽車進行改裝，而是將一名F1冠軍改造變成甩尾大師。